Трамп заявил о большом прогрессе в переговорах с Россией

В своём посте Дональд Трамп выразил недовольство тем, насколько, по его мнению, фейковые СМИ искажают действительность, когда речь идёт о нём. Он отметил, что, независимо от того, что он говорит или делает, средства массовой информации не стремятся освещать его деятельность честно. При этом Трамп назвал прошедшую на Аляске встречу с президентом России успешной и заявил, что она касалась так называемой «глупой войны Байдена» — конфликта, которого, по его убеждению, никогда не должно было произойти.

В последующем сообщении бывший президент США добавил, что в отношениях с Россией был достигнут значительный прогресс, и призвал следить за дальнейшим развитием событий.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что во время саммита на Аляске президенты Дональд Трамп и Владимир Путин договорились гарантия безопасности для Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».