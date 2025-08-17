Трамп заявил о большом прогрессе в переговорах с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил о большом прогрессе в переговорах с Россией. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
В своём посте Дональд Трамп выразил недовольство тем, насколько, по его мнению, фейковые СМИ искажают действительность, когда речь идёт о нём. Он отметил, что, независимо от того, что он говорит или делает, средства массовой информации не стремятся освещать его деятельность честно. При этом Трамп назвал прошедшую на Аляске встречу с президентом России успешной и заявил, что она касалась так называемой «глупой войны Байдена» — конфликта, которого, по его убеждению, никогда не должно было произойти.
В последующем сообщении бывший президент США добавил, что в отношениях с Россией был достигнут значительный прогресс, и призвал следить за дальнейшим развитием событий.
Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что во время саммита на Аляске президенты Дональд Трамп и Владимир Путин договорились гарантия безопасности для Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
