Кандидат на пост главы Пентагона заявил, что США заинтересованы в продлении СНВ-3
Кандидат на пост главы военного ведомства США Ллойд Остин сообщил, что контроль над ядерными вооружениями, включая возможное продление стратегического договора СНВ-3, в интересах США, сообщает РИА Новости.
«Если меня утвердят, я затребую расширенную информацию по российской программе ядерного оружия и статусу договора СНВ-3», - отметил Остин.
На вопрос сенаторов, соответствует ли продление договора интересам США, Остин ответил: «Да, я так считаю, и так считает избранный президент Байден».
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН объяснил причину непонимания между Москвой и Вашингтоном по пролонгации договора по СНВ-3.
«Американцы для продления выдвигают ряд условий, на которые Россия идти не готова. То есть они выступают не за безусловное продление договора. Им нужно отрапортовать об очередной победе над Россией. Байден говорит, что если стороны пришли к соглашению, то договор может быть продлен еще на пять лет. И параллельно начинать обсуждение, что включать, что модифицировать. Это совсем другой подход. Но нужна политическая воля. Если Байден согласится продлить договор и начать переговоры, это как раз то, что требуется», — отметил американист.
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