Кандидат на пост главы Пентагона заявил, что США заинтересованы в продлении СНВ-3

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН объяснил причину непонимания между Москвой и Вашингтоном по пролонгации договора по СНВ-3.

«Американцы для продления выдвигают ряд условий, на которые Россия идти не готова. То есть они выступают не за безусловное продление договора. Им нужно отрапортовать об очередной победе над Россией. Байден говорит, что если стороны пришли к соглашению, то договор может быть продлен еще на пять лет. И параллельно начинать обсуждение, что включать, что модифицировать. Это совсем другой подход. Но нужна политическая воля. Если Байден согласится продлить договор и начать переговоры, это как раз то, что требуется», — отметил американист.

