Россия - это враг. Американцев уличили в лукавстве по СНВ-3

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ответил на слова российского президента Владимира Путина о готовности к переговорам с Вашингтоном по СНВ-3 предложением о заморозке числа боеголовок, которое Россия уже отвергала.



Путин заявил в четверг, что Россия готова к продолжению диалога по стратегическому договору СНВ-3, но «нужна какая-то реакция со стороны американских партнеров". Биллингсли ответил в Twitter, упомянув официальные аккаунты Кремля и МИД РФ.



«@KremlinRussia_E, мы уже ответили, неоднократно. Пять раз мы предлагали, в том числе письменно, встретиться, чтобы окончательно оформить сделку, по заморозке/продлению, на которую Путин согласился. @RussiaMFA отвергли все встречи», - написал Биллингсли.



Ранее США заявили, что Россия согласилась на взаимную заморозку ядерных арсеналов и ограниченное по времени продление СНВ-3, в Москве это опровергли. Президент России предложил Вашингтону продлить СНВ-3 на один год без предварительных условий, но Белый дом заявил, что не хочет обсуждать это предложение.



Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН объяснил причину непонимания между Москвой и Вашингтоном.



«Американцы для продления выдвигают ряд условий, на которые Россия идти не готова. То есть они выступают не за безусловное продление договора. Администрация Трампа действует с позиции силы: она готова продлить, но требует ряда уступок. Причем односторонних. Им нужно отрапортовать об очередной победе над Россией», — сказал Рогулев.



По его словам, ситуация может измениться после инаугурации избранного президента США Джо Байдена.



«Байден говорит, что если стороны пришли к соглашению, то договор может быть продлен еще на пять лет. И параллельно начинать обсуждение, что включать, что модифицировать. Это совсем другой подход. Но нужна политическая воля. Если Байден согласится продлить договор и начать переговоры, это как раз то, что требуется», — отметил американист.