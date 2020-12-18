Россия - это враг. Американцев уличили в лукавстве по СНВ-3
Эксперты объяснили в эфире НСН, почему Москва и Вашингтон не могут договориться о продлении соглашения.
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ответил на слова российского президента Владимира Путина о готовности к переговорам с Вашингтоном по СНВ-3 предложением о заморозке числа боеголовок, которое Россия уже отвергала.
Путин заявил в четверг, что Россия готова к продолжению диалога по стратегическому договору СНВ-3, но «нужна какая-то реакция со стороны американских партнеров". Биллингсли ответил в Twitter, упомянув официальные аккаунты Кремля и МИД РФ.
«@KremlinRussia_E, мы уже ответили, неоднократно. Пять раз мы предлагали, в том числе письменно, встретиться, чтобы окончательно оформить сделку, по заморозке/продлению, на которую Путин согласился. @RussiaMFA отвергли все встречи», - написал Биллингсли.
Ранее США заявили, что Россия согласилась на взаимную заморозку ядерных арсеналов и ограниченное по времени продление СНВ-3, в Москве это опровергли. Президент России предложил Вашингтону продлить СНВ-3 на один год без предварительных условий, но Белый дом заявил, что не хочет обсуждать это предложение.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН объяснил причину непонимания между Москвой и Вашингтоном.
«Американцы для продления выдвигают ряд условий, на которые Россия идти не готова. То есть они выступают не за безусловное продление договора. Администрация Трампа действует с позиции силы: она готова продлить, но требует ряда уступок. Причем односторонних. Им нужно отрапортовать об очередной победе над Россией», — сказал Рогулев.
По его словам, ситуация может измениться после инаугурации избранного президента США Джо Байдена.
«Байден говорит, что если стороны пришли к соглашению, то договор может быть продлен еще на пять лет. И параллельно начинать обсуждение, что включать, что модифицировать. Это совсем другой подход. Но нужна политическая воля. Если Байден согласится продлить договор и начать переговоры, это как раз то, что требуется», — отметил американист.
Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма призвал не искать ни чьей вины в затягивании продления СНВ-3, но признал, что американцы лукавят
«Тут сложно искать вину чьей-то стороны, Москвы или Вашингтона. Но то, что Биллингсли частично лукавит — да, пожалуй, это правда. Суть сводится к кому, что, во-первых, то, что касается договора СНВ-3. На самом деле там же шла речь о конкретной заморозке. Сначала они предлагали его заморозить, а потом провести модификацию тех технологий. Понятное дело, что у них сейчас отсутствуют определенные виды и категории вооружений, которые есть у России. Тут для них возникает некоторая проблема чисто технологическая. Те предложения, которые они выдвигали в рамках сначала заморозки, а потом перехода к верификации — они им развязывали руки, и они могли бы это долго тянуть, затягивать весь процесс и так далее. Цель у них была какая? Чтобы Россия не разворачивала технологии своей системы, обеспечивая безопасность государства», — сказал собеседник НСН.
По его словам, второй момент - политический. «Спецпредставитель президента США — это человек из старой команды, человек от Трампа и может быть какие-то нюансы связаны именно с политической составляющей (возможно, именно политическая составляющая здесь играет роль). Потому что когда Байден заявлял об одном из элементов его предвыборной кампании — это было как раз продление договора СНВ3, он об этом заявлял открыто. Другое дело, что может быть, это тоже был политический ход. С одной стороны, чтобы одержать победу на выборах, а потом дальше уже хоть трава не расти. Этот процесс может быть развернут и в эту сторону», — добавил дипломат.
Он отметил, что в реальности проблема заключается в другом.
«В стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов Россия, Китай и Иран — это враги, которые четко обозначены в документах. Но тут американская сторона пытается опять же поддержать этот негативный образ России, какая она плохая: вот мы пять раз предлагали, а она отказывается, она агрессор. То есть вот этот мем об агрессивности России — он им важен, нужен, и они его активно поддерживают», — заключил эксперт.
Ранее Рогулев в интервью НСН заявил, что внешняя политика Вашингтона при Байдене радикально не поменяется, так как многое закреплено в законах и желания одного лишь президента изменить курс недостаточно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 552 / сут.
Умерли
49 762+611 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 093 / сут.
- Суд арестовал бывшего следователя СК Агаджаняна
- Границу Азербайджана и России закроют из-за COVID-19
- Мишустин провел встречу с Воробьевым
- Названа причина закрытия «Дома-2»
- В Подмосковье заработал КПО «Храброво»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru