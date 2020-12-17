США беззащитны! Военный эксперт оценил гиперзвуковые ракеты России

Старший научный сотрудник Академии военных наук в эфире НСН рассказал, к чему может привести гонка вооружений между двумя ядерными державами.

Американская система ПРО — не помеха для новых российских вооружений, заявил президент Владимир Путин. По его словам, США разрабатывают теорию «молниеносного высокоточного удара», а когда гиперзвуковое оружие появится, то России будет чем ответить.

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН рассказал, какие российские вооружения способны преодолеть американскую ПРО.

Лавров: США выбрали агрессивные формы сдерживания России

«Во-первых, речь идет не о ядерном оружии. Во-вторых, у США нет ПРО как таковой, а над Москвой она есть. У Соединенных Штатов есть отдельные комплексы, но не полноценная система. Наконец, против наших гиперзвуковых ракет защиты нет ни у кого», - отметил он.

Военный эксперт оценил, какая миссия поставлена перед военными США в текущей ситуации.

«Это миссия сдерживания. Американские военные всё прекрасно понимают, уничтожение любого их города для них неприемлемо. А Россия это может запросто устроить. Американцы - ребята наглые, привыкли атаковать, поэтому их внешняя политика всегда ковбойская. Их останавливает лишь наличие у России новых вооружений», - объяснил Прохватилов.

Он рассказал, может ли Россия нанести удар про Соединенным Штатам прямо сейчас и сумеет ли защититься от ответного.

«У нас еще маловато гиперзвуковых ракет, но мы их наштампуем. А защищаться пока не от чего, у американцев нет такого вооружения. У них есть четыре атомных подводных лодки, и если они войдут в Средиземное море и выстрелят ракетами «Томогавк», то мы их не сможем перехватить. Но сможем ответить. Поэтому ни им, ни нам это не надо. Никто из сторон не хочет взаимного уничтожения», - заключил старший научный сотрудник Академии военных наук.

Ранее Путин заявил, что гонка вооружений между Россией и США уже началась. Он напомнил, что если ничего не произойдет, то в феврале договор СНВ-3 перестанет существовать.

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