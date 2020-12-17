США беззащитны! Военный эксперт оценил гиперзвуковые ракеты России
Старший научный сотрудник Академии военных наук в эфире НСН рассказал, к чему может привести гонка вооружений между двумя ядерными державами.
Американская система ПРО — не помеха для новых российских вооружений, заявил президент Владимир Путин. По его словам, США разрабатывают теорию «молниеносного высокоточного удара», а когда гиперзвуковое оружие появится, то России будет чем ответить.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН рассказал, какие российские вооружения способны преодолеть американскую ПРО.
«Во-первых, речь идет не о ядерном оружии. Во-вторых, у США нет ПРО как таковой, а над Москвой она есть. У Соединенных Штатов есть отдельные комплексы, но не полноценная система. Наконец, против наших гиперзвуковых ракет защиты нет ни у кого», - отметил он.
Военный эксперт оценил, какая миссия поставлена перед военными США в текущей ситуации.
«Это миссия сдерживания. Американские военные всё прекрасно понимают, уничтожение любого их города для них неприемлемо. А Россия это может запросто устроить. Американцы - ребята наглые, привыкли атаковать, поэтому их внешняя политика всегда ковбойская. Их останавливает лишь наличие у России новых вооружений», - объяснил Прохватилов.
Он рассказал, может ли Россия нанести удар про Соединенным Штатам прямо сейчас и сумеет ли защититься от ответного.
«У нас еще маловато гиперзвуковых ракет, но мы их наштампуем. А защищаться пока не от чего, у американцев нет такого вооружения. У них есть четыре атомных подводных лодки, и если они войдут в Средиземное море и выстрелят ракетами «Томогавк», то мы их не сможем перехватить. Но сможем ответить. Поэтому ни им, ни нам это не надо. Никто из сторон не хочет взаимного уничтожения», - заключил старший научный сотрудник Академии военных наук.
Ранее Путин заявил, что гонка вооружений между Россией и США уже началась. Он напомнил, что если ничего не произойдет, то в феврале договор СНВ-3 перестанет существовать.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 214 / сут.
Умерли
49 151+587 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 440 / сут.
- Группа туристов пропала в пещерах Сьяны в Подмосковье
- Россияне подали более 100 тысяч заявлений на новые детские выплаты
- Французские учёные определили места с высоким риском заражения COVID-19
- Глава Минспорта РФ оценил санкции Спортивного арбитражного суда
- Эксперт посоветовал бессимптомным больным вакцинироваться от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru