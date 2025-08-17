Рубио: США опасаются роста цен на энергоносители из-за санкций против Китая

США опасаются, что вторичные санкции против Китая за переработку российской нефти приведут к росту мировых цен на энергоносители. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Вэнс: Трамп обдумывает введение пошлин против Китая за покупку российской нефти

В интервью Fox News Рубио заявил, что введение вторичных санкций против страны, например в связи с поставками российской нефти в Китай, вряд ли будет эффективным, поскольку Китай может переработать эту нефть, после чего она снова попадёт на мировой рынок. В таком случае, по его словам, все, кто будет покупать нефтепродукты, вынуждены будут платить за них больше, либо, при отсутствии поставок, искать альтернативные источники энергоресурсов.

Он также отметил, что европейские страны уже выражали озабоченность подобными сценариями. В частности, при обсуждении законопроекта сената о введении 100% пошлин на товары из Китая и Индии представители ряда европейских государств сообщили, что не приветствуют такую перспективу.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Трамп обдумывает введение пошлин против Китая за покупку российской нефти, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

