СМИ: Охранник потребовал с рэпера Akon 10 млн рублей после инцидента в Сочи
10 миллионов рублей требует с рэпера Akon охранник его концерта в Сочи за то, что он начал бить его прямо во время концерта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации SHOT, выходка американского рэпера во время выступления с ним не согласовывалась. Изначально планировалось, что Akon заберётся на плечи одного из своих личных телохранителей, прилетевших с ним из США. Однако тому стало плохо, и тогда музыкант неожиданно запрыгнул на шею охраннику Черкесову, после чего начал бить его по лицу. Сам Черкесов в первые моменты даже не понял, что происходит.
После завершения концерта Akon не извинился перед пострадавшим и спокойно покинул мероприятие. Теперь Черкесов намерен добиваться справедливости: он требует от артиста 10 миллионов рублей в качестве моральной компенсации и публичных извинений. При этом охранник не исключает подачу официального заявления в полицию, чтобы привлечь рэпера к ответственности в соответствии с российским законодательством.
Ранее сообщалось, что рэпер Akon ударил охранника своего же концерта в Сочи, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
