СМИ: Охранник потребовал с рэпера Akon 10 млн рублей после инцидента в Сочи

Президенты РФ и США Путин и Трамп согласовали вопрос территориальных обменов и предоставления гарантий безопасности для Украины

Послы стран ЕС собрались на экстренное заседание

Две женщины пострадали после того, как дрон ВСУ атаковал автомобиль на трассе в Курской области

В Саратовской области на Волге загорелось судно с пассажирами

Семь ведер воды на квадратный метр может выпасть в Москве на предстоящей неделе