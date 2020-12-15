Не допустить СССР 2.0. Названы главные цели Байдена во внешней политике

«Многие аспекты российско-американских отношений закреплены законодательным путем, в частности, санкции, которые будут исполняться. Они даже к военному бюджету присовокупили ряд санкций против "Северного потока-2". По другим направлениям возможны изменения. Байден заявлял в ходе избирательной кампании, что он готов продлить договор об ограничении стратегических вооружений. А так все остается как есть», - добавил американист.

В том числе в отношении постсоветского пространства и Украины.

«Стремление не допустить усиления России на постсоветском пространстве провозглашалось со стороны Соединенных Штатов официально и неоднократно. Можно вспомнить Хиллари Клинтон в прошлой администрации. Она прямо заявляла, что они никогда не допустят восстановление Советского Союза. Усиление взаимодействия с бывшими республиками может привести, с ее точки зрения, к восстановлению СССР, они этого "никогда не допустят". Это официальная позиция. Но США не все могут сделать. Байден вступает в должность в сложной ситуации: экономический кризис, эпидемия. У него будет, куда средства тратить. Но в Украину уже вложено много денег и просто так на полпути бросать эти инвестиции Соединенные Штаты тоже не будут. Поэтому Украину они продолжат поддерживать. Но тут больше показухи, чем реальных действий. При Трампе они поставляли оружие Киеву, но какое? Списанные противотанковые ракеты, списанные катера. Думаю, так они и будут действовать», - считает собеседник НСН.

По его словам, самых заметных изменений американского внешнеполитического курса можно ждать в отношении Ирана.

«С Ираном Байден выступает за возвращение к многостороннему плану по ядерному оружию. При нем это соглашение вырабатывалось и подписывалось. Правда, тогда ему надо будет отменить ряд санкций против Ирана. Трамп ввел кучу санкций, и это будет выглядеть двусмысленно в глазах многих американских политиков и избирателей. Убрать эти препятствия будет не так просто. Против Ирана Трамп настроил целый ряд арабских государств, попытался с ними помирить Израиль, не без успеха. Но цель одна - против Ирана. Менять на ходу эту политику Байдену будет не так просто», - заключил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах в официальной телеграмме.

