Главы МИД Франции и Германии призвали США и РФ к продлению СНВ-3

Главы МИД Франции и ФРГ в совместной статье во французской ежедневной газете Le Monde выразили надежду на продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и РФ. Об этом сообщает ТАСС.

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Главы дипломатических ведомств предложили продлить договор СНВ-3 на период после февраля 2021 года. Франция и Германия также предложили России обсудить проблемы европейской безопасности.

Как передает агентство, главы МИД ожидают от России "конструктивных ответов".

Также в статье содержатся призывы Штатам вернуться к совместному подходу в отношениях с Ираном. По мнению министров, только так удастся призвать Иран использовать ядерные программы исключительно в мирных целях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияСШАДоговор
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