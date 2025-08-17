Группа «Вирус!» призналась, что работает больше, чем в нулевые
В эфире НСН музыканты также рассказали, что не дают другим артистам просто так перепевать свои хиты, а делают с ними фиты.
Участники музыкальной группы «Вирус!» в беседе с НСН рассказали о предстоящем большом сольном концерте и фитах с другими артистами, а также признались, что не против провести концерт-«стадионник».
«В начале декабря у нас впервые будет большой сольный концерт. Не буду называть клуб. В сентябре стартует новый сезон "Битвы поколений" (музыкальное телешоу, в котором мэтры российской эстрады сражаются с молодыми артистами – прим. НСН) на МУЗ ТВ, где мы будем участвовать с одним очень известным артистом. Впереди у нас очень большое количество коллабораций с известными артистами, а также новых сольных треков в совершенно необычных стилях. Мы как одни из родоначальников электронной музыки в России, как вирус постоянно мутируем и меняемся. Группа «Вирус!» никуда не пропала, мы собираем большие площадки», - сообщили они.
По словам музыкантов, сейчас у них работы больше, чем было во времена их дебюта.
«Смотря на наш гастрольный график, могу сказать, что мы так много не работали даже в 2000-е во время нашего взлета. А еще наша гордость то, что на "Яндекс Музыке" у нас очень много миллионов прослушиваний, и это постоянно меняется. На данный момент 4,6 млн. У нас всегда полные залы. Желание собрать стадионный концерт есть у каждого артиста, и если мы почувствуем, что мы готовы, то обязательно его сделаем. А мы всегда все чувствуем очень тонко. Еще стиль играет. На наш концерт люди не приходят покурить кальян. У нас люди заряжаются атмосферой», - добавили исполнители.
Между тем, они рассказали, что никогда не дают другим артистам просто перепевать хиты.
«Нам уже предлагали продать песню "Ты меня не ищи", но мы даже не отдаем просто перепевать наши песни. Логично, что когда молодой артист перепевает известный хит, то уже идет ассоциация с молодым исполнителем, и никто не помнит про истоки. Поэтому мы делаем только фиты, либо даем кусочки, чтобы обязательно был вставлен голос, оригинал», - заключили собеседники НСН.
«Вирус!» — российская музыкальная группа, получившая популярность в 1999-2000 годах. Изначально в ее состав вошли Ольга Лаки, Андрей Чип (Андрей Гудас) и Dj Doctor (Юрий Ступник). Группа исполняет музыку в жанрах поп, техно, электро-хаус и прогрессивный транс.
Ранее участники группы «Вирус!» в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признались, что им приходилось выступать на днях рождения собак, пони и даже на поминках.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Охранник потребовал с рэпера Akon 10 млн рублей после инцидента в Сочи
- Группа «Вирус!» объявила о возвращении танцевальной музыки в РФ
- Зеленский: Украина отвергла условия, которые Путин и Трамп согласовали на Аляске
- Группа «Вирус!» призналась, что работает больше, чем в нулевые
- Трамп заявил о большом прогрессе в переговорах с Россией
- «Пафос и хайп»: Группа «Вирус!» о современном шоу-бизнесе
- Уиткофф: США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины
- Путин переговорил с президентами Казахстана и Узбекистана
- СМИ: Три человека погибли в результате стрельбы в нью-йоркском Бруклине
- В очереди у Крымского моста стоят почти 1,9 тысячи машин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru