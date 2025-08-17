Группа «Вирус!» призналась, что работает больше, чем в нулевые

В эфире НСН музыканты также рассказали, что не дают другим артистам просто так перепевать свои хиты, а делают с ними фиты. 

Участники музыкальной группы «Вирус!» в беседе с НСН рассказали о предстоящем большом сольном концерте и фитах с другими артистами, а также признались, что не против провести концерт-«стадионник».

«Пафос и хайп»: Группа «Вирус!» о современном шоу-бизнесе

«В начале декабря у нас впервые будет большой сольный концерт. Не буду называть клуб. В сентябре стартует новый сезон "Битвы поколений" (музыкальное телешоу, в котором мэтры российской эстрады сражаются с молодыми артистами – прим. НСН) на МУЗ ТВ, где мы будем участвовать с одним очень известным артистом. Впереди у нас очень большое количество коллабораций с известными артистами, а также новых сольных треков в совершенно необычных стилях. Мы как одни из родоначальников электронной музыки в России, как вирус постоянно мутируем и меняемся. Группа «Вирус!» никуда не пропала, мы собираем большие площадки», - сообщили они.

По словам музыкантов, сейчас у них работы больше, чем было во времена их дебюта.

Asti, Арбенина, Zoloto: В «МТС Live» назвали самые популярные концерты 2025 года

«Смотря на наш гастрольный график, могу сказать, что мы так много не работали даже в 2000-е во время нашего взлета. А еще наша гордость то, что на "Яндекс Музыке" у нас очень много миллионов прослушиваний, и это постоянно меняется. На данный момент 4,6 млн. У нас всегда полные залы. Желание собрать стадионный концерт есть у каждого артиста, и если мы почувствуем, что мы готовы, то обязательно его сделаем. А мы всегда все чувствуем очень тонко. Еще стиль играет. На наш концерт люди не приходят покурить кальян. У нас люди заряжаются атмосферой», - добавили исполнители.

Между тем, они рассказали, что никогда не дают другим артистам просто перепевать хиты.

«Все, что надо, я поймал!»: Рок-группа «Звери» отметила 25-летие солдаутом в «Лужниках»

«Нам уже предлагали продать песню "Ты меня не ищи", но мы даже не отдаем просто перепевать наши песни. Логично, что когда молодой артист перепевает известный хит, то уже идет ассоциация с молодым исполнителем, и никто не помнит про истоки. Поэтому мы делаем только фиты, либо даем кусочки, чтобы обязательно был вставлен голос, оригинал», - заключили собеседники НСН.

«Вирус!» — российская музыкальная группа, получившая популярность в 1999-2000 годах. Изначально в ее состав вошли Ольга Лаки, Андрей Чип (Андрей Гудас) и Dj Doctor (Юрий Ступник). Группа исполняет музыку в жанрах поп, техно, электро-хаус и прогрессивный транс.

Ранее участники группы «Вирус!» в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признались, что им приходилось выступать на днях рождения собак, пони и даже на поминках.

ФОТО: Пресс-служба группы «Вирус!»
