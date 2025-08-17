Уиткофф: США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины

По словам Уиткоффа, Россия пошла на уступки в отношении пяти регионов Украины, однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от позиции самой Украины.

Уиткофф отметил, что условия, на которые согласилась Россия заключаются в том, чтобы «не захватывать всю Украину целиком».

Он также добавил, что США намерены обсудить вопрос обмена территориями между РФ и Украиной на встрече с Владимиром Зеленским 18 августа.

Как сообщает NBC News, США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с механизмами НАТО в рамках возможного мирного соглашения. При этом, по словам Дональда Трампа, речь не идёт о размещении американских военных на территории Украины, а также о вступлении страны в Североатлантический альянс.

Ранее Fox News со ссылкой на источник сообщил, что Президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина о передаче всего Донбасса России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».