Уиткофф: США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что во время саммита на Аляске президенты Дональд Трамп и Владимир Путин договорились гарантия безопасности для Украины. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на CNN.
По словам Уиткоффа, Россия пошла на уступки в отношении пяти регионов Украины, однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от позиции самой Украины.
Уиткофф отметил, что условия, на которые согласилась Россия заключаются в том, чтобы «не захватывать всю Украину целиком».
Он также добавил, что США намерены обсудить вопрос обмена территориями между РФ и Украиной на встрече с Владимиром Зеленским 18 августа.
Как сообщает NBC News, США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с механизмами НАТО в рамках возможного мирного соглашения. При этом, по словам Дональда Трампа, речь не идёт о размещении американских военных на территории Украины, а также о вступлении страны в Североатлантический альянс.
Ранее Fox News со ссылкой на источник сообщил, что Президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина о передаче всего Донбасса России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru