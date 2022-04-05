Сестра Ким Чен Ына заявила о возможности применения ядерного оружия
Сестра северокорейского лидер Ким Чен Ына, замглавы отдела Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон сообщила, что страна использует ядерное оружие, если Южная Корея пойдёт на военную конфронтацию, передает Центральное телеграфное агентство.
«Если Южная Корея пойдёт на военную конфронтацию, наши боевые ядерные силы неизбежно будут должны выполнить свой долг», — сообщила Ким Ё Чжон.
Она отметила, что говорить о превентивном ударе по КНДР со стороны министра обороны Южной Кореи было «очень большой ошибкой».
Напомним, максимальной скорости — около 16 Махов во время взлета — достигла баллистическая ракета средней дальности, испытанная КНДР 30 января. Этот показатель примерно в 16 раз превышает скорость звука.
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