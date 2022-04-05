Сестра Ким Чен Ына заявила о возможности применения ядерного оружия

Сестра северокорейского лидер Ким Чен Ына, замглавы отдела Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон сообщила, что страна использует ядерное оружие, если Южная Корея пойдёт на военную конфронтацию, передает Центральное телеграфное агентство.

СМИ: КНДР могла запустить баллистическую ракету

«Если Южная Корея пойдёт на военную конфронтацию, наши боевые ядерные силы неизбежно будут должны выполнить свой долг», — сообщила Ким Ё Чжон.

Она отметила, что говорить о превентивном ударе по КНДР со стороны министра обороны Южной Кореи было «очень большой ошибкой».

Напомним, максимальной скорости — около 16 Махов во время взлета — достигла баллистическая ракета средней дальности, испытанная КНДР 30 января. Этот показатель примерно в 16 раз превышает скорость звука.

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ТЕГИ:Ядерное ОружиеКНДР
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