Путин пообещал молниеносный ответ на вмешательство в ситуацию на Украине со стороны
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае угрозы Россия использует в ответ средства, которых пока нет у её оппонентов, сообщает ТАСС.
По его словам, если кто-то со стороны вмешается в ситуацию на Украине, то российский ответ будет молниеносным.
«Если кто-то вознамериться вмешаться в происходящие события со стороны и будут создавать для России неприемлемые угрозы, то они должны знать, что наш ответ, наши встречные удары, будут молниеносными. У нас есть для этого все инструменты», - заключил российский лидер.
Ранее Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и заявил, что это «уникальное оружие», которое «заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России».
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