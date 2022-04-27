Путин пообещал молниеносный ответ на вмешательство в ситуацию на Украине со стороны

По его словам, если кто-то со стороны вмешается в ситуацию на Украине, то российский ответ будет молниеносным.

«Если кто-то вознамериться вмешаться в происходящие события со стороны и будут создавать для России неприемлемые угрозы, то они должны знать, что наш ответ, наши встречные удары, будут молниеносными. У нас есть для этого все инструменты», - заключил российский лидер.

Ранее Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и заявил, что это «уникальное оружие», которое «заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России».