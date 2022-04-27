Путин пообещал молниеносный ответ на вмешательство в ситуацию на Украине со стороны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае угрозы Россия использует в ответ средства, которых пока нет у её оппонентов, сообщает ТАСС.

Путин назвал упрочение союза Москвы и Минска ответом недоброжелателям

По его словам, если кто-то со стороны вмешается в ситуацию на Украине, то российский ответ будет молниеносным.

«Если кто-то вознамериться вмешаться в происходящие события со стороны и будут создавать для России неприемлемые угрозы, то они должны знать, что наш ответ, наши встречные удары, будут молниеносными. У нас есть для этого все инструменты», - заключил российский лидер.

Ранее Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и заявил, что это «уникальное оружие», которое «заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеЗападУкраинаРоссияВладимир Путин
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