Полянский раскрыл планы Украины по нападению на Россию

Российские военные в ходе спецоперации на Украине обнаружили документы, свидетельствующие о планах Киева нанести удар по России, сообщил в эфире телеканала Sky News первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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«НАТО ведет прокси-войну с Россией, а не наоборот. Это реальность, с которой мы столкнулись. Документы… со всей ясностью указывают на то, что были конкретные планы нанесения удара по России с территории Украины, были также конкретные планы нанести удар по Донбассу», — отметил политик.

По его словам, на это указывают и полученные Москвой документы генеральского состава Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация России на Украине направлена на отказ Киева от вступления в Североатлантический альянс, чтобы предотвратить войну между ядерными державами.

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