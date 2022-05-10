Замглавы МИД ответил на вопрос о возможности тактического ядерного удара по Украине
Ответы на вопрос, возможен ли превентивный тактический ядерный удар России по территории Украины, следует искать в военной доктрине РФ. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
«У нас есть военная доктрина, там все написано. Она не дает никакого иного толкования, кроме того, что там черным по белому», — подчеркнул дипломат в беседе с РИА Новости.
Согласно документу, определяющему основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания и перехода страны к применению ядерного оружия, использование такого вооружения возможно при поступлении достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию РФ и (или) ее союзников, применении противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям страны (союзников), воздействии на критически важные российские государственные или военные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил. Также основанием для применения ядерного оружия может стать агрессия против РФ с применением обычного вооружения, при которой под угрозу поставлено существование государства.
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