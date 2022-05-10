Замглавы МИД ответил на вопрос о возможности тактического ядерного удара по Украине

«У нас есть военная доктрина, там все написано. Она не дает никакого иного толкования, кроме того, что там черным по белому», — подчеркнул дипломат в беседе с РИА Новости.

Согласно документу, определяющему основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания и перехода страны к применению ядерного оружия, использование такого вооружения возможно при поступлении достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию РФ и (или) ее союзников, применении противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям страны (союзников), воздействии на критически важные российские государственные или военные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил. Также основанием для применения ядерного оружия может стать агрессия против РФ с применением обычного вооружения, при которой под угрозу поставлено существование государства.

