«Ядерный шантаж?» США испугались российской риторики о Третьей мировой

МОЛНИЕНОСНЫЙ ОТВЕТ БЕЗ ХВАСТОВСТВА

Резонансные заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова прозвучали 25 апреля.

«Риски (ядерной войны – прим. НСН) весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — сказал Лавров в интервью Первому каналу.

При этом он напомнил, что Россия привержена тезису о недопустимости ядерной войны, и предостерег США и их союзников от отправки военных на Украину, что может спровоцировать Третью мировую войну.

27 апреля громкое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, не упомянув при этом слова «ядерная» или «атомная», но сделав вполне конкретный намек.

Глава государства пообещал «молниеносный ответ», если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и создаст угрозу стратегического характера.

«Все решения у нас на этот счет приняты», - сказал президент РФ на заседании Совета законодателей.

Путин предупредил, что у России для этого есть все инструменты, которыми сейчас никто не может похвастаться.

«А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали», — подчеркнул он.

При этом он напомнил, что спецоперация на Украине началась на фоне «претензий киевского режима на обладание ядерным оружием».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял, в каком случае Россия может применить ядерное оружие.

«У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. То есть, если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией. Других причин, упомянутых в этом тексте, нет», - сказал Песков в интервью телеканалу CNN в середине апреля.