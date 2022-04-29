«Ядерный шантаж?» США испугались российской риторики о Третьей мировой
Салливан, Псаки и Остин призывают Россию к более аккуратным высказываниям, не замечая при этом перлов британских и немецких коллег.
В США все чаще звучат слова, касающиеся перспектив ядерной войны с участием России.
За последние дни об этом высказались официальный представитель Белого дома Джен Псаки, шеф Пентагона Ллойд Остин и посол в России Джон Салливан, пообещавший, что Вашингтон не уступит «ядерному шантажу».
На этом фоне президент РФ Владимир Путин предупредил о «молниеносном ответе», а в соцсетях обсуждают неосторожные высказывания российских журналистов-пропагандистов.
ЯДЕРНЫЙ ШАНТАЖ И БРЯЦАНЬЕ ОРУЖИЕМ
Утро пятницы началось с обсуждения неоднозначного заявления посла США в России Джона Салливана.
В интервью CNN он назвал «ядерным шантажом» слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об угрозе атомной войны.
«Мы не играем в политику ядерного балансирования на грани. Мы довели это до сведения русских. Мы слышали их риторику, мы готовы к сдерживанию ядерной агрессии против Соединенных Штатов так же, как это было в течение десятилетий, начиная еще со времен Советского Союза», - сказал Салливан, пообещав, что «мы не уступим ядерному шантажу».
При этом он напомнил, что Пентагон ради снятия напряженности недавно отменил испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Салливан предостерег Россию в «безответственной эскалации» риторики, пообещав при этом, что Вашингтон не будет допускать провокаций на эту тему.
При этом предыдущие заявления представителей США были менее агрессивными.
«Как ясно дали понять наши представители по нацбезопасности, нет победы в ядерной войне. Очевидно, нашей целью является продолжение призывов к смягчению риторики», — сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки 26 апреля, комментируя заявления Лаврова.
Со своей стороны, шеф Пентагона Ллойд Остин признался, что «никто не хочет, чтобы случилась ядерная война».
«Это война, в которой все стороны проиграют, поэтому бряцание оружием, опасная риторика очевидно контрпродуктивны, и мы не будем этим заниматься», — сказал Остин на пресс-конференции в Германии, заверив, что Запад делает все, чтобы не допустить подобного сценария.
МОЛНИЕНОСНЫЙ ОТВЕТ БЕЗ ХВАСТОВСТВА
Резонансные заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова прозвучали 25 апреля.
«Риски (ядерной войны – прим. НСН) весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — сказал Лавров в интервью Первому каналу.
При этом он напомнил, что Россия привержена тезису о недопустимости ядерной войны, и предостерег США и их союзников от отправки военных на Украину, что может спровоцировать Третью мировую войну.
27 апреля громкое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, не упомянув при этом слова «ядерная» или «атомная», но сделав вполне конкретный намек.
Глава государства пообещал «молниеносный ответ», если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и создаст угрозу стратегического характера.
«Все решения у нас на этот счет приняты», - сказал президент РФ на заседании Совета законодателей.
Путин предупредил, что у России для этого есть все инструменты, которыми сейчас никто не может похвастаться.
«А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали», — подчеркнул он.
При этом он напомнил, что спецоперация на Украине началась на фоне «претензий киевского режима на обладание ядерным оружием».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял, в каком случае Россия может применить ядерное оружие.
«У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. То есть, если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией. Других причин, упомянутых в этом тексте, нет», - сказал Песков в интервью телеканалу CNN в середине апреля.
«НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ…»
Незадолго до этого премьер Великобритании Борис Джонсон сказал, что в случае использования Москвой оружия массового поражения Лондон, не консультируясь с другими странами НАТО, «оставляет за собой право самостоятельно нанести ответный удар» по России.
При этом подданный Ее Величества вновь попал впросак, поскольку прокомментировал фейковые новости.
Со своей стороны, еще одна ярая противница России, глава МИД ФРГ Анналена Бербок 27 апреля также допустила возможность начала ядерной войны.
«С точки зрения того, что может произойти – я уже говорила об этом в начале выступления, мы этого не знаем. Никто … в целом мире не может стопроцентно сказать: если мы сделаем этот шаг, то на следующий день произойдет это. Поэтому мы ничего не можем полностью исключить», - сказала Бербок в Бундестаге, отвечая на вопрос о вероятности ядерной войны.
При этом подливают масла в огонь и российские журналисты Маргарита Симоньян с Владимиром Соловьевым, которым в последнее время даже в России рекомендуют «следить за языком».
Накануне в соцсетях активно обсуждались слова Симоньян в ходе передачи Соловьева, которая призналась, что, «зная Путина», считает «наиболее реалистичным путь Третьей мировой», чем поражение России в конфликте с Украиной.
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