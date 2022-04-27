Французский генерал предрёк Третью мировую войну из-за антироссийских санкций
Французский генерал в отставке Жак Гийман призвал перестать загонять Россию в угол «безумными санкциями», сообщает РИА Новости.
В своей статье для сайта Entre La Plume et l'Enclume он отметил, что если США и Европа не остановят свои антироссийские санкции, то Третья мировая будет неизбежна.
По его мнению, конфликт на Украине не является поводом для начала ядерной войны.
Гийман также выразил сожаление, что, несмотря на богатую общую историю, «сегодняшняя Франция считает русских врагами».
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не верит в возможность возникновения ядерного конфликта из-за ситуации на Украине, сообщает RT.
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