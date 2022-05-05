Лукашенко о применении ядерного оружия: «Земной шар с орбиты может сорвать»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает применение ядерного оружия недопустимым. Так он ответил на вопрос корреспондента Associated Press о гипотетической возможности применения ядерного оружия в случае затягивания военных действий на Украине.
По словам Лукашенко, он против применения такого вида оружия, потому что Украина находится рядом с Белоруссией, а не за океаном, как Соединенные Штаты.
В фрагменте интервью, которое приводит белорусское агентство БелТА, президент также заявил, что такое развитие событий совершенно не допустимо - «наш земной шар с орбиты может сорвать и мы улетим неизвестно куда».
О том, что думает по этому поводу руководство России, Лукашенко посоветовал у него и спросить. Одновременно президент республики полагает, что Владимир Путин не стремится к глобальному столкновению с НАТО.
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