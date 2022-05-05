Лукашенко о применении ядерного оружия: «Земной шар с орбиты может сорвать»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает применение ядерного оружия недопустимым. Так он ответил на вопрос корреспондента Associated Press о гипотетической возможности применения ядерного оружия в случае затягивания военных действий на Украине.

По словам Лукашенко, он против применения такого вида оружия, потому что Украина находится рядом с Белоруссией, а не за океаном, как Соединенные Штаты.