«США убедили киевский режим, что Украина может победить Россию на поле боя. Это огромная трагедия для наших стран, поскольку бессмысленных смертей будет все больше и больше, пока Вашингтон не прикажет Киеву сесть за стол переговоров», — написал дипломат.

Между тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал политиков и бизнесменов Запада, которые призывают заключить мир с Россией не на условиях Киева. В материале для газеты Washington Post он назвал их идиотами.

«Полезные идиоты на Западе все громче и громче призывают к миру. К сожалению, похоже, что некоторые услышали их голоса. Бывшие и нынешние политики и влиятельные бизнесмены призывают к переговорам с Кремлем. Во имя мира. Во имя планеты. Во имя человечества. Но не во имя Украины. И не во имя справедливости», — сказал он и отметил, что в мире распространилось убеждение о том, что Украине следует отказаться от возвращения территорий для предотвращения войны в мире.