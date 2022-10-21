«Пыл убавится»: Россия и США близятся к переговорам по Украине

Киев отказывается от переговоров с Москвой, однако политики и эксперты делают ставку на встречу Путина и Байдена на саммите G20 уже в ноябре. 


США убедили Украину в ее военной силе, чтобы не допустить мирных переговоров с Москвой, в этом заключается трагедия. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов в Twitter.

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«США убедили киевский режим, что Украина может победить Россию на поле боя. Это огромная трагедия для наших стран, поскольку бессмысленных смертей будет все больше и больше, пока Вашингтон не прикажет Киеву сесть за стол переговоров», — написал дипломат.

Между тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал политиков и бизнесменов Запада, которые призывают заключить мир с Россией не на условиях Киева. В материале для газеты Washington Post он назвал их идиотами.

«Полезные идиоты на Западе все громче и громче призывают к миру. К сожалению, похоже, что некоторые услышали их голоса. Бывшие и нынешние политики и влиятельные бизнесмены призывают к переговорам с Кремлем. Во имя мира. Во имя планеты. Во имя человечества. Но не во имя Украины. И не во имя справедливости», — сказал он и отметил, что в мире распространилось убеждение о том, что Украине следует отказаться от возвращения территорий для предотвращения войны в мире.

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Так, в Кремле не раз заявляли, что Киев отказывается садиться за стол переговоров. Президент РФ Владимир Путин 19 октября отметил, что киевские власти отвергают любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы и гибнут мирные люди, указал он. При этом ранее Путин подчеркивал, что Россия всегда открыта к переговорам, если Украина «созреет».

Тем временем многие политики и эксперты утверждают, что переговоры о завершении конфликта должны проходить на уровне России и США. Многие делают ставку на предстоящий саммит G20, который пройдет на Бали 15 и 16 ноября. Посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Таварес уже заявил, что в случае личного участия президента Владимира Путина на саммите Джакарта готова организовать переговоры между ним и его американским коллегой Джо Байденом.

«Индонезия была бы очень рада сделать это. Мы уже делали подобное ранее. Например, во время конфликта в Камбодже Индонезия устраивала в Джакарте неофициальные встречи лидеров Вьетнама и Камбоджи, между которыми в то время были разногласия», — приводит РИА Новости слова дипломата, который подчеркнул, что обычная беседа лидеров может «продвинуть обсуждение».

Зеленский в очередной раз исключил возможность переговоров с Россией

Американское издание Politico ранее сообщало, что Вашингтон старается не допустить встречи Путина и Байдена на саммите в Индонезии. Однако позднее в Белом доме отметили, что Джо Байден не собирается избегать Владимира Путина. Представитель администрации американского президента Карин Жан-Пьер заявляла, что появившаяся в СМИ информация некорректна.

Многие специалисты также считают, что политика США на Украине изменится в ноябре, после выборов в Конгресс. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что если республиканцы одержат победу на выборах в Палату представителей США, то они заставят президента страны Джо Байдена начать переговоры с Владимиром Путиным.

Помощник Путина ответил на отказ Зеленского от переговоров крылатой фразой

«Еще 23 февраля все можно было остановить, если бы Байден сказал, что Америка отказывается от поддержки вступления Украины в НАТО. У России были и другие требования, дальше можно было уже вести переговоры. Байден является прямым виновником: он контролирует Зеленского и всю украинскую элиту. Одно его слово могло сохранить жизни десяткам тысяч людей. Может быть момент, что если демократическая партия проиграет 8 ноября, то Байдена заставят (пойти на переговоры – ред. НСН). Сейчас Байден говорит, что будет разговаривать с Путиным только про обмен. Но, думаю, его пыл убавится к встрече Большой двадцатки», - говорил профессор.

Ранее республиканцы допустили «перекрытие крана» финансирования Украины в случае своей победы на выборах в Палату представителей США 8 ноября. Так, член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг считает, что Вашингтон может перестать поддерживать Киев из-за изменения мнения американских избирателей. Другой республиканец Кевин Маккарти в интервью Punchbowl News предположил, что американцы, столкнувшись с рецессией, просто «не станут выписывать Украине «карт-бланш».

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ФОТО: РИА Новости
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