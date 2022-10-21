Глава офиса Зеленского назвал идиотами призывающих к миру не на условиях Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал «полезными идиотами» тех, кто призывает Киев к мирным переговорам не на условиях украинской стороны. Об этом пишет Washington Post.

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Ермак раскритиковал западных политиков и бизнесменов, которые призывают Украину к мирным переговорам.

«Полезные идиоты на Западе все громче и громче призывают к миру. К сожалению, некоторые, похоже, услышали его голос. Бывшие и действующие политики и влиятельные бизнесмены призывают к переговорам с Кремлем», — заявил глава офиса украинского президента.

Ермак подчеркнул, что подобные призывы звучат ради мира и человечества, «но не ради Украины», пишет Ura.ru. По словам украинского политика, в мире распространилось убеждение, что Киеву следует завершить боевые действия для предотвращения мировой войны, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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