Вот это поворот: Байдена заставят начать переговоры с Путиным уже в ноябре

Профессор отметил, что Байден является прямым виновником боевых действий на Украине. При этом, по его словам, с победой республиканцев на выборах Байдену придется снизить свой пыл и провести переговоры с Путиным на полях саммита G20 на Бали.

«Еще 23 февраля все можно было остановить, если бы Байден сказал, что Америка отказывается от поддержки вступления Украины в НАТО. У России были и другие требования, дальше можно было уже вести переговоры. Байден является прямым виновником: он контролирует Зеленского и всю украинскую элиту. Одно его слово могло сохранить жизни десяткам тысяч людей. Даже The New York Times и Washington Post позволяют себе критику Байдена и публикуют статьи о том, что все это нужно немедленно прекращать. Может быть момент, что если демократическая партия проиграет 8 ноября, то Байдена заставят (пойти на переговоры – ред. НСН). Сейчас Байден говорит, что будет разговаривать с Путиным только про обмен. Но, думаю, его пыл убавится к встрече Большой двадцатки», - указал собеседник НСН.

Кроме того, Лозанский выразил уверенность, что вскоре политика Байдена будет поставлена под большой вопрос. Он подчеркнул, что в ближайшее время во главе США будет стоять другой президент.