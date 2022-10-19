В США заявили, что не стремятся избежать встречи Путина и Байдена

В Белом доме прокомментировали сообщения СМИ о том, что США стремятся избежать встречи президентов Путина и Байдена на предстоящем саммите G20. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно заявлению Белого дома, такая работа не ведется американской администрацией и подобные сообщения не являются правдой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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