В США заявили, что не стремятся избежать встречи Путина и Байдена

В Белом доме прокомментировали сообщения СМИ о том, что США стремятся избежать встречи президентов Путина и Байдена на предстоящем саммите G20. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно заявлению Белого дома, такая работа не ведется американской администрацией и подобные сообщения не являются правдой.



