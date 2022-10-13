Зеленский в очередной раз исключил возможность переговоров с Россией

Президент Украины Зеленский заявил о невозможности вести переговоры с Россией, сообщает РБК.

Помощник Путина ответил на отказ Зеленского от переговоров крылатой фразой

Выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) он отметил, что в настоящий момент дипломатии с Москвой быть не может.

«Дипломатия — самый мощный инструмент, когда не работает оружие. Дипломатии сегодня с Россией быть не может. Не может быть такой дипломатии, которая была», — подчеркнул украинский лидер.

Он также призвал изолировать лидеров, не уважающих международное право, и не продолжать с ними разговор.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам, но уже с другим президентом России, сообщает RT.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:СпецоперацияПереговорыРоссияУкраинаВладимир Зеленский
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