Зеленский в очередной раз исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Зеленский заявил о невозможности вести переговоры с Россией, сообщает РБК.
Выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) он отметил, что в настоящий момент дипломатии с Москвой быть не может.
«Дипломатия — самый мощный инструмент, когда не работает оружие. Дипломатии сегодня с Россией быть не может. Не может быть такой дипломатии, которая была», — подчеркнул украинский лидер.
Он также призвал изолировать лидеров, не уважающих международное право, и не продолжать с ними разговор.
Ранее Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам, но уже с другим президентом России, сообщает RT.
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