Зеленский в очередной раз исключил возможность переговоров с Россией

Выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) он отметил, что в настоящий момент дипломатии с Москвой быть не может.

«Дипломатия — самый мощный инструмент, когда не работает оружие. Дипломатии сегодня с Россией быть не может. Не может быть такой дипломатии, которая была», — подчеркнул украинский лидер.

Он также призвал изолировать лидеров, не уважающих международное право, и не продолжать с ними разговор.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам, но уже с другим президентом России, сообщает RT.