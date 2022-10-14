Путин: Украина отказалась от переговоров, когда войска от Киева были отведены

Президент Владимир Путин заявил, что Россия остается открытой для мирного урегулирования конфликта на Украине.

«В Стамбуле были достигнуты определенные договоренности, но украинские власти их фактически парафировали, когда войска от Киева были отведены. Мы всегда говорим, что мы открыты», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Астане.

Российский лидер отметил вклад Турции, ОАЭ, Китая, Индии в мирное урегулирование конфликта.

«Президент Турции сыграл заметную роль в решении ряда вопросов, в том числе по обмену военнопленных, включался лично. Он был активным участником решения вопроса по вывозу зерна из Украины», - сказал Путин.

Эрдоган, по словам Путин, согласился с тем, что зерно поступает не только в бедные страны, которым оно и предназначалось, а еще и в Европу.

«Он высказался за структурирование потоков и направление зерна в бедные страны», - пояснил Путин.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что 4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин.

