Путин: РФ готова к переговорам, но ее устраивает динамика СВО
На совещании с членами Совбеза РФ президент впервые прокомментировал план США по Украине.
Накануне российский лидер Владимир Путин объявил, что Москва готова к переговорам по конфликту с Украиной, но Россию, по его словам, устраивает и текущая динамика СВО. При этом президент впервые прокомментировал мирный план США по Украине. Политик добавил, все ключевые партнеры РФ поддерживают возможные договоренности по разрешению конфликта.
«К ПЕРЕГОВОРАМ ГОТОВЫ, НО УСТРАИВАЕТ И ДИНАМИКА СВО»
21 ноября президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности заявил, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского вопроса, но Кремль устраивает и текущая динамика спецоперации.
«Мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана», - приводит слова президента пресс-служба Кремля.
Путин напомнил, что российским военным удалось взять под контроль Купянск. В связи с этим президент РФ предупредил Киев, что такие события будут повторяться и на других направлениях.
«Две недели назад в Киеве публично заявляли, что <...> этот город будет полностью деблокирован украинскими войсками. Но <...> на тот момент, на 4 ноября, город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских Вооруженных Сил», - заявил российский лидер.
Кроме того, на совещании Путин напомнил, что в ЕС до сих пор активно обсуждают изъятие и использование российских замороженных активов. Однако план президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта может сорвать эти усилия Еврокомиссии. Известно, что в Европе недовольны пунктом об инвестировании €100 млрд из замороженных активов России в фонд восстановления Украины. Половина прибыли от него уйдет к США.
ПЛАН ТРАМПА ПО УКРАИНЕ
В ходе совещания в Совбезе РФ Владимир Путин впервые публично говорил о мирном плане США по Украине. Президент отметил, что он обсуждался до встречи российского и американского лидеров на Аляске, передает RT. Путин уточнил, что в ходе переговоров Вашингтон запросил некоторые «компромиссы» и «гибкость» со стороны Москвы. При этом после саммита на Аляске, заметил Путин, США поставили процесс урегулирования на паузу.
«Мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования. Полагаю, что именно поэтому появилась и его новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов», - пишет RT.
Путин также рассказал, что страна получила документ по каналам взаимодействия с американской администрацией. Российский лидер уточнил, что план может лечь в основу окончательного мирного соглашения. По словам Путина, сейчас с текстом могут быть не согласны в Киеве и в ЕС, так как там до сих пор «мечтают нанести РФ стратегическое поражение на поле боя».
Отмечается, что по мирному плану США, Крым, Донецк и Луганск фактически признаются российскими территориями, а Херсон и Запорожье останутся «замороженными» в зоне соприкосновения.
Глава государства также подчеркнул, что все ключевые партнеры РФ, в том числе страны Глобального Юга и члены ОДКБ, поддержали возможные договоренности по украинскому урегулированию, которые Москва и Вашингтон обсуждали на саммите в Анкоридже. Путин добавил, что такая консолидированная позиция государств Глобального Юга подтверждает их заинтересованность в возможном политическом урегулировании и показывает доверие к подходу Кремля в переговорах.
Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимость беседы Путина и Трампа по плану урегулирования на Украине еще предстоит установить. При этом официальный представитель Кремля назвал их переговоры важными и нужными.
Ранее Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин посетит новые регионы до конца года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
