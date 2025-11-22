Путин: РФ готова к переговорам, но ее устраивает динамика СВО

«К ПЕРЕГОВОРАМ ГОТОВЫ, НО УСТРАИВАЕТ И ДИНАМИКА СВО»

21 ноября президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности заявил, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского вопроса, но Кремль устраивает и текущая динамика спецоперации.

«Мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана», - приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, что российским военным удалось взять под контроль Купянск. В связи с этим президент РФ предупредил Киев, что такие события будут повторяться и на других направлениях.