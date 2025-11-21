Ненужный Кит: Киев теряет «своих» людей в США
Отставка «проукраинского» спецпосланника президента США Кита Келлога простимулирует переговорный процесс, заявил НСН политолог-американист Алексей Черняев.
Возможная отставка спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога нанесет серьезный удар по политическим позициям Киева, а также активизирует процесс урегулирования. Об этом НСН заявил политолог, специалист по политике США и Латинской Америки Алексей Черняев.
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог намерен покинуть свой пост в январе, сообщают западные СМИ. Как отмечает The Telegraph, уход 81-летнего генерала нанесет сокрушительный удар по дипломатическим усилиям Киева по прекращению войны на выгодных для него условиях. По данным The Washington Post, Келлог также покинет администрацию Белого дома в ближайшие месяцы. По словам источника, спецпосланник жалуется, что чувствует себя исключенным из политического процесса. Издание отмечает, что с уходом Келлога Киев потеряет ключевого союзника в Вашингтоне.
«Проблема Келлога состоит в том, что он достаточно далеко зашел на пути взаимодействия с Украиной, его напрямую обвинили в попытках получения взяток от Киева. В связи с этим он фактически отстранен от должности и выбывает из политической игры», - пояснил собеседник НСН.
Политолог прогнозирует оживление мирного процесса по Украине с уходом Кита Келлога.
«Келлог сам по себе приверженец неоконсервативного подхода к внешней политике США. Фактически он выступал за ужесточение давления на Россию, ради того, чтобы в восточной Европе был установлен порядок, устраивающий Вашингтон. Безусловно, его уход представляет определенную проблему для Киева, поскольку Келлог занимал последовательно проукраинскую позицию. Сейчас видно, что администрация Трампа не хочет идти по максимуму на конфликт с Россией, поэтому отставка Келлога стимулирует переговорный процесс», - заключил Алексей Черняев.
По информации Reuters, Келлог вступал в разногласия со спецпосланником Стивеном Уиткоффом, который, по утверждению издания, транслировал некоторые тезисы президента РФ Владимира Путина, а также выступал за обмен территориями в рамках будущего мирного соглашения.
Новость об отставке Келлога появилась на фоне сообщений СМИ о разработке США совместно с Россией нового плана урегулирования ситуации на Украине. Представитель Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила наличие документа. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) опубликовал якобы этот план, состоящий из 28 пунктов. Среди них – признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска, подтверждении суверенитета Украины, гарантии безопасности от США, её отказ от НАТО в Конституци.
Тем временем, внутри Украины продолжает разгораться коррупционный скандал, в котором замешаны ближайшие соратники Владимира Зеленского. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сам президент Украины фигурирует в расследовании Национального антикоррупционного бюро в отношении бизнесмена Тимура Миндича из-за схемы «откатов» в «Энергоатоме».
