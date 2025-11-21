«Проблема Келлога состоит в том, что он достаточно далеко зашел на пути взаимодействия с Украиной, его напрямую обвинили в попытках получения взяток от Киева. В связи с этим он фактически отстранен от должности и выбывает из политической игры», - пояснил собеседник НСН.

Политолог прогнозирует оживление мирного процесса по Украине с уходом Кита Келлога.

«Келлог сам по себе приверженец неоконсервативного подхода к внешней политике США. Фактически он выступал за ужесточение давления на Россию, ради того, чтобы в восточной Европе был установлен порядок, устраивающий Вашингтон. Безусловно, его уход представляет определенную проблему для Киева, поскольку Келлог занимал последовательно проукраинскую позицию. Сейчас видно, что администрация Трампа не хочет идти по максимуму на конфликт с Россией, поэтому отставка Келлога стимулирует переговорный процесс», - заключил Алексей Черняев.

По информации Reuters, Келлог вступал в разногласия со спецпосланником Стивеном Уиткоффом, который, по утверждению издания, транслировал некоторые тезисы президента РФ Владимира Путина, а также выступал за обмен территориями в рамках будущего мирного соглашения.