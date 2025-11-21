Путин впервые прокомментировал мирный план США по Украине

«В ходе обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы», — заявил российский лидер во время оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности.



В ходе переговоров Москва подтвердила, что с мирными предложениями она согласна, отметил президент. Однако после переговоров на Аляске с американской стороны случилась пауза из-за отказа Украины от предложенного Трампом плана.



Путин предположил, что поэтому появился «модернизированный план» с 28 пунктами. Глава государства отметил, что у России этот план есть.



«Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается», — подчеркнул Путин.



По его словам, план США из 28 пунктов быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, отмечает RT. Вероятно, администрации США не удается заручиться согласием украинской стороны, добавил президент.

