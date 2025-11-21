Путин впервые прокомментировал мирный план США по Украине
Мирный план президента США Дональда Трампа обсуждался до встречи на Аляске, сообщил президент России Владимир Путин.
«В ходе обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы», — заявил российский лидер во время оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности.
В ходе переговоров Москва подтвердила, что с мирными предложениями она согласна, отметил президент. Однако после переговоров на Аляске с американской стороны случилась пауза из-за отказа Украины от предложенного Трампом плана.
Путин предположил, что поэтому появился «модернизированный план» с 28 пунктами. Глава государства отметил, что у России этот план есть.
«Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается», — подчеркнул Путин.
По его словам, план США из 28 пунктов быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, отмечает RT. Вероятно, администрации США не удается заручиться согласием украинской стороны, добавил президент.
