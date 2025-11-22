Песков рассказал, ожидается ли разговор Путина и Трампа о плане по Украине

Ранее Вашингтон представил план украинского урегулирования, в который вошли 28 пунктов. Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности РФ выразил готовность к предметному обсуждению проекта. При этом российский лидер не уточнял уровень возможных контактов и необходимость личных обсуждений с Трампом.

Как отметил представитель Кремля, все это «предстоит определить».

Между тем Владимир Путин заявил, что мирный план Трампа обсуждался до встречи лидеров на Аляске.

