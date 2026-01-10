Арбитражный суд не стал рассматривать иск к DJ Smash на 2,2 млн рублей
Арбитражный суд в Пермском крае вернул исковое заявление индивидуального предпринимателя Пономаренко, поданное к диджею DJ Smash (Андрею Ширману). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный акт.
«Возвратить индивидуальному предпринимателю Пономаренко исковое заявление, поданное к индивидуальному предпринимателю Ширману Андрею Леонидовичу», - говорится в документе.
В иске речь шла о взыскании предварительной оплаты по соглашению в размере 2,2 млн рублей.
Основанием для решения стала неверная подсудность поданного заявления, так как стороны «предусмотрели, что споры, связанные с выполнением сторонами условий соглашения, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда... Москвы».
Ранее DJ Smash в беседе с НСН рассказал, что получил несколько запросов о сотрудничестве от диджеев из Франции.
