Арбитражный суд не стал рассматривать иск к DJ Smash на 2,2 млн рублей

Арбитражный суд в Пермском крае вернул исковое заявление индивидуального предпринимателя Пономаренко, поданное к диджею DJ Smash (Андрею Ширману). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный акт.

«Возвратить индивидуальному предпринимателю Пономаренко исковое заявление, поданное к индивидуальному предпринимателю Ширману Андрею Леонидовичу», - говорится в документе.

В иске речь шла о взыскании предварительной оплаты по соглашению в размере 2,2 млн рублей.

Основанием для решения стала неверная подсудность поданного заявления, так как стороны «предусмотрели, что споры, связанные с выполнением сторонами условий соглашения, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда... Москвы».

