СМИ: США и Украина подпишут документ о восстановлении страны на $800 млрд

США и Украина подпишут двустороннее соглашение о восстановлении после конфликта на сумму $800 млрд и гарантиях безопасности. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на источники.

По данным издания, президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся на полях Всемирного экономического форума Давосе и обсудят детали будущего соглашения. Как ожидается $800 млрд будут привлекать в течение десяти лет. Это поможет Киеву получить инвестиции, в том числе от частных инвесторов.

Будет ли также подписано соглашение о создании «сил обеспечения безопасности» для размещения на украинской территории, не уточняется.

Между тем постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что мирное соглашение о завершении конфликта на Украине практически готово, стороны значительно продвинулись в переговорах и могут находиться на пороге договоренностей.

