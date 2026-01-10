Досрочное возвращение экипажа Crew-11 планируется не ранее 14 января

«NASA и SpaceX рассчитывают, что отстыковка миссии Crew-11... состоится не ранее 14 января», - отметили в ведомстве.

При плановой отстыковки участники миссии - американцы Зена Кардман и Майк Финк, японец Кимия Юи и россиянин Олег Платонов - вернутся на Землю 15 января и приводнятся у берегов Калифорнии.

Ранее NASA решила досрочно вернуть экипаж из-за произошедшего у одного из астронавтов инцидента медицинского характера. Личность пострадавшего и диагноз не назывались.

