Досрочное возвращение экипажа Crew-11 планируется не ранее 14 января
Экипаж миссии Crew-11 вернется с Международной космической станции не ранее 14 января. Об этом говорится в заявлении NASA.
«NASA и SpaceX рассчитывают, что отстыковка миссии Crew-11... состоится не ранее 14 января», - отметили в ведомстве.
При плановой отстыковки участники миссии - американцы Зена Кардман и Майк Финк, японец Кимия Юи и россиянин Олег Платонов - вернутся на Землю 15 января и приводнятся у берегов Калифорнии.
Ранее NASA решила досрочно вернуть экипаж из-за произошедшего у одного из астронавтов инцидента медицинского характера. Личность пострадавшего и диагноз не назывались.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Досрочное возвращение экипажа Crew-11 планируется не ранее 14 января
- Соцфонд РФ пересчитал пенсии 400 тысяч многодетных матерей
- Трамп заявил, что США готовы продавать нефть России и Китаю
- Миссия Ирана в ООН обвинила США в провоцировании беспорядков
- Британия выделила $268 млн на подготовку к размещению войск на Украине
- В Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 5
- Слово «ок» назвали самым популярным в русском языке
- Трамп заявил, что США добьются владения Гренландией тем или иным способом
- Депутат Панеш назвал средний размер страховой пенсии в 2026 году
- Украинский дрон атаковал частный дом в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru