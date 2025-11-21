Песков рассказал, что РФ не сообщали о согласии Зеленского на переговоры
России пока не говорили о готовности президента Украины Владимира Зеленского к встрече для обсуждения предложений США по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Песков сообщил мне, что Москве пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану [президента США Дональда] Трампа», - написал Юнашев в Telegram-канале.
По словам журналиста, нет официального подтверждения данных СМИ о том, что Киев готов вести переговоры, а также сообщений о пунктах плана, консультациях и датах возможного подписания документа.
Ранее Вашингтон разработал план по мирному урегулированию на Украине, в Белом доме отмечали, что при его подготовке США в равной степени взаимодействовали с Москвой и Киевом. По данным СМИ, Зеленский подпишет документ до 27 ноября, затем план представят российской стороне.
