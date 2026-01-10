Авария с участием шести автомобилей произошла в Приморье

ДТП с участием шести автомобилей произошло в Надеждинском районе Приморского края. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Машины попали в аварию на 13-м км трассы п. Новый - Де-Фриз - Седанка - Патрокл по направлению во Владивосток.

«По предварительным данным, из-за неблагоприятных погодных условий произошел занос нескольких автомобилей», - отметили в МВД.

Водители последующих авто не смогли вовремя отреагировать на препятствие, и произошла цепная реакция столкновений. Никто не пострадал, ограничений движения на участке дороги не вводилось.

Ранее в Москве столкнулись электробус и трамвай, пострадали пять человек.

