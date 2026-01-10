Авария с участием шести автомобилей произошла в Приморье
ДТП с участием шести автомобилей произошло в Надеждинском районе Приморского края. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Машины попали в аварию на 13-м км трассы п. Новый - Де-Фриз - Седанка - Патрокл по направлению во Владивосток.
«По предварительным данным, из-за неблагоприятных погодных условий произошел занос нескольких автомобилей», - отметили в МВД.
Водители последующих авто не смогли вовремя отреагировать на препятствие, и произошла цепная реакция столкновений. Никто не пострадал, ограничений движения на участке дороги не вводилось.
Ранее в Москве столкнулись электробус и трамвай, пострадали пять человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Авария с участием шести автомобилей произошла в Приморье
- В Волгоградской области нефтебаза загорелась из-за атаки БПЛА
- СМИ: США и Украина подпишут документ о восстановлении страны на $800 млрд
- Арбитражный суд не стал рассматривать иск к DJ Smash на 2,2 млн рублей
- Досрочное возвращение экипажа Crew-11 планируется не ранее 14 января
- Соцфонд РФ пересчитал пенсии 400 тысяч многодетных матерей
- Трамп заявил, что США готовы продавать нефть России и Китаю
- Миссия Ирана в ООН обвинила США в провоцировании беспорядков
- Британия выделила $268 млн на подготовку к размещению войск на Украине
- В Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 5
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru