Рогов: Купянский «котел» обострил «головную боль» Зеленского
Значительные силы ВСУ могут оказаться в «котле», а армия России начнет продвижение к Харькову, заявил НСН Владимир Рогов.
После взятия Купянска российскими войсками в «котле» могут оказаться значительные силы украинской армии, кроме того, открываются широкие перспективы для дальнейшего продвижения на Харьков. Об этом НСН заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
Примерно 15 батальонов Вооруженных сил Украины заблокированы в Купянске и на территории около него, сообщил 20 ноября президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из командных пунктов западной группировки ВС РФ. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил о взятии этого города в Харьковской области. Кроме того, российские войска контролируют более 80% территории Волчанска.
«ВСУ в значительной степени надорвались на Купянске, туда бросались большие силы для удержания фронта. С этим городом было связано очень многое, не раз в Киеве опровергали проблемы, говорили, что продолжают контролировать Купянск. По сути, с его взятием возникают клешни, которые могут быстро превратиться в "котел" на данном участке фронта. Там всего около 10 населенных пунктов, в которых гарнизоны ВСУ попадут в "котел", если в срочном порядке оттуда не уйдут. Это большая агломерация, в которой один населенный пункт переходит в другой. Только в Купянске Узловом, который находится чуть южнее самого Купянска, находятся несколько тысяч украинских военных», - отметил собеседник НСН.
Рогов обозначил перспективы дальнейших действий российской стороны после взятия Купянска.
«Это открывает новые возможности движения на запад, а также создания буферной зоны в Харьковской области, о которой говорил президент РФ. Переход на правый берег реки Оскол дает возможность наступления как на Чугуев, так и на Изюм, это два крупных города в Харьковской области. Чугуев уже представляет собой ворота к самому Харькову, от которого расположен менее, чем в полутора десятков километров», - пояснил эксперт.
Он также обрисовал обстановку на других направлениях.
«Одновременно российская армия берет под контроль населенные пункты в ДНР. Это Иванполье, покровский "котел", где ВСУ зажаты в большом количестве в районе Покровска и Мирнограда. Плюс идет стремительное наступление на гуляйпольском направлении Запорожского фронта, где темпы наступления соизмеримы только с самым началом спецоперации. В ноябре там взяты под контроль свыше 230 квадратных километров, еще 13 населенных пунктов - в Днепропетровской и Запорожской областях. Таким образом, не от одного Купянска болит голова у Зеленского, мягко говоря, и с каждым днем она болит всё сильнее, до такой степени, что политически он может ее не сносить», - заключил Владимир Рогов.
Стратегическая важность Купянска обусловлена статусом крупнейшего населенного пункта к востоку от Оскола, на берегах которого он расположен. Река делит его на две части. Город представлял собой один из ключевых опорных пунктов обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Ранее группировка «Запад» установила контроль над переправой через Оскол и заблокировала подразделение ВСУ на этом направлении.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ходе посещения командного пункта президент РФ объявил, что бывший командующий группировки «Юг» Александр Санчик назначен замминистра обороны РФ. В войсках его сменит начальник штаба группировки Сергей Медведев.
