«ВСУ в значительной степени надорвались на Купянске, туда бросались большие силы для удержания фронта. С этим городом было связано очень многое, не раз в Киеве опровергали проблемы, говорили, что продолжают контролировать Купянск. По сути, с его взятием возникают клешни, которые могут быстро превратиться в "котел" на данном участке фронта. Там всего около 10 населенных пунктов, в которых гарнизоны ВСУ попадут в "котел", если в срочном порядке оттуда не уйдут. Это большая агломерация, в которой один населенный пункт переходит в другой. Только в Купянске Узловом, который находится чуть южнее самого Купянска, находятся несколько тысяч украинских военных», - отметил собеседник НСН.

Рогов обозначил перспективы дальнейших действий российской стороны после взятия Купянска.

«Это открывает новые возможности движения на запад, а также создания буферной зоны в Харьковской области, о которой говорил президент РФ. Переход на правый берег реки Оскол дает возможность наступления как на Чугуев, так и на Изюм, это два крупных города в Харьковской области. Чугуев уже представляет собой ворота к самому Харькову, от которого расположен менее, чем в полутора десятков километров», - пояснил эксперт.

Он также обрисовал обстановку на других направлениях.

«Одновременно российская армия берет под контроль населенные пункты в ДНР. Это Иванполье, покровский "котел", где ВСУ зажаты в большом количестве в районе Покровска и Мирнограда. Плюс идет стремительное наступление на гуляйпольском направлении Запорожского фронта, где темпы наступления соизмеримы только с самым началом спецоперации. В ноябре там взяты под контроль свыше 230 квадратных километров, еще 13 населенных пунктов - в Днепропетровской и Запорожской областях. Таким образом, не от одного Купянска болит голова у Зеленского, мягко говоря, и с каждым днем она болит всё сильнее, до такой степени, что политически он может ее не сносить», - заключил Владимир Рогов.

