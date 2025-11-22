СМИ: Генералы США посетят Москву для обсуждения плана по Украине
Генералы из США могут посетить Москву для обсуждения плана США по урегулированию на Украине. Об этом пишет газета Guardian, ссылаясь на американские источники.
«Группа американских генералов, вероятно, полетит в Москву... чтобы обсудить "мирный план"», - отмечает издание.
По его данным, представители США могут прибыть в российскую столицу в конце следующей недели.
Ранее Вашингтон предложил Украине план урегулирования конфликта на территории страны. Президент США Дональд Трамп заявлял, что крайним сроком для принятия проекта Киевом станет 27 ноября.
