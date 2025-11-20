«Выход из конфликта будет за счет слабой стороны, и США уже решили, кто это. Зеленский в связи с последним коррупционным скандалом оказался в очень уязвимом положении. Ему на стол положат ультиматум, с которым он может не согласиться, однако вопрос все равно будет урегулирован - либо с его участием, либо без него. Такова позиция США. Для Трампа крайне важно разрешить украинский конфликт, чтобы продемонстрировать свое лидерство всему миру. Если это нужно будет сделать ценой Зеленского, он это сделает», - подчеркнул собеседник НСН.

По его словам, Зеленский будет вынужден согласиться с выдвинутыми условиями, так как в Киеве политические скандалы, а на поле боя – провал ВСУ.

«Убежден, что там есть какой-то незначительный компромисс со стороны России. Однако в целом все ее основные требования должны быть в этом документе учтены. Зеленский наверняка потребует определенных гарантий для себя. Я, например, далеко не уверен, что его нужно снять с поста президента прямо сейчас, даже, если он «зашкварился» в этом коррупционном скандале. Думаю, Зеленский какое-то время останется президентом», - пояснил эксперт.

Ранее выяснилось, что Зеленский фигурирует в расследовании НАБУ в отношении его бизнес-партнера Тимура Миндича из-за коррупционной схемы в «Энергоатоме». После этого Зеленский и заявил о намерении перезапустить переговоры по окончанию российско-украинского конфликта.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский теряет остатки власти, руководство страны доживает последние дни. Заявлениями о возможных переговорах он пытается выбить передышку, чтобы отвлечь внимание от происходящего в стране и пополнить ВСУ новыми солдатами и оружием. Об этом НСН рассказал чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

«Самое главное для Украины и для ее союзников сегодня — получить передышку на фронте, потому что фронт начинает сыпаться со всех сторон. Сейчас будет всякая демагогия по поводу переговоров, заморозки конфликта по линии соприкосновения. Все это нужно Киеву, повторюсь, только для того, чтобы попытаться каким-то образом переключить внимание с краха власти и восстановить пополнение подразделений на передовой новыми солдатами и боеприпасами. Не исключаю также, что Зеленский не хочет возвращаться в Киев. Он может попытаться путешествовать сейчас из одной точки в другую, потому что ситуация для него действительно негативная, он теряет остатки власти», - отметил он.

По его словам, США пытаются «слить» Зеленского и договориться с Россией уже без него.