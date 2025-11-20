«Слив» Зеленского: Тайный план США и России шокировал Киев и Европу
Киев раскритиковал план США по урегулированию конфликта, который включает отказ Украины от Крыма и Донбасса. При этом политологи уверены, что Трамп готов «пожертвовать» Зеленским, но принять мирное соглашение.
Западные СМИ накануне узнали детали плана, который тайно обсуждался США с Россией. Отмечается, что был дан сигнал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который будет вынужден согласиться на основные пункты из списка. При этом Украина уже раскритиковала мирный план.
ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК
По данным журналиста Financial Times Кристофера Миллера, в план входят: сокращение армии Украины вдвое, отказ Киева от определенного оружия, отказ Украины от Донбасса, заморозка линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, признание Крыма и Донбасса российскими со стороны США. Информацию также подтверждает агентство Reuters.
Другие источники еще до этого сообщали о наличии такого «прорывного» плана из 28 пунктов. Так, Politico утверждает, что Белый дом хочет согласовать рамочный документ уже до конца ноября или даже этой недели. Утверждается, что этот мирный план обсуждали в США спецпредставители Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев.
Издание пишет, что план будет представлен Зеленскому «как свершившийся факт». В администрации президента США считают, что на этот раз диалог дошел до стадии «серьёзного прорыва», и что предложения Киеву выглядят вполне разумными.
При этом украинские чиновники уже раскритиковали предложенные пункты, сообщает Financial Times со ссылкой на источник. Отмечается, что план соответствует «максималистским» требованиям России, Украина примет его только после существенных доработок.
Многие европейские и украинские политики стали опасаться, что Вашингтон может уступить требованиям Москвы, пишет Politico. По словам источников, тайный план США и России шокировал украинских и европейских чиновников, так как в публичном поле в это время Дональд Трамп неоднократно заявлял, что недоволен Путиным в разрезе переговоров по Украине.
Позднее выяснилось, что примирительных планов оказалось два. Тот, что устроил США, согласовывал министр обороны Украины Рустем Умеров по поручению президента Владимира Зеленского. Однако Зеленский этот план не принял и поехал в Турцию с другим – европейским, который Россия никогда не примет, пишет Axios. Детали этого варианта документа не разглашаются, но, очевидно, он сильно отличается от первого плана.
СМИ пишут, что после этого недопонимания спецпосланник президента США Уиткофф в последний момент отказался лететь в Анкару на встречу с Зеленским. Теперь американцы ждут решения от Зеленского, утверждая, что готовы принять украинского президента в Вашингтоне, если тот захочет.
Напомним, ранее Зеленский заявлял о предстоящей поездке в Турцию, чтобы начать подготовку к «активизации» переговорных процессов. Кроме того, Умеров сообщил 15 ноября, что российская и украинская стороны «согласились активировать стамбульские договоренности», касающиеся обмена удерживаемыми лицами, при посредничестве партнеров в ОАЭ и Турции.
19 ноября Зеленский встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. По данным СМИ, специальный посланник США Стив Уиткофф в итоге не принял участие в мероприятии.
ТРАМП И УЛЬТИМАТУМ
Дональд Трамп решил поставить Киеву ультиматум по урегулированию конфликта, вопрос будет решен в любом случае - с Владимиром Зеленским или без него. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
«Выход из конфликта будет за счет слабой стороны, и США уже решили, кто это. Зеленский в связи с последним коррупционным скандалом оказался в очень уязвимом положении. Ему на стол положат ультиматум, с которым он может не согласиться, однако вопрос все равно будет урегулирован - либо с его участием, либо без него. Такова позиция США. Для Трампа крайне важно разрешить украинский конфликт, чтобы продемонстрировать свое лидерство всему миру. Если это нужно будет сделать ценой Зеленского, он это сделает», - подчеркнул собеседник НСН.
По его словам, Зеленский будет вынужден согласиться с выдвинутыми условиями, так как в Киеве политические скандалы, а на поле боя – провал ВСУ.
«Убежден, что там есть какой-то незначительный компромисс со стороны России. Однако в целом все ее основные требования должны быть в этом документе учтены. Зеленский наверняка потребует определенных гарантий для себя. Я, например, далеко не уверен, что его нужно снять с поста президента прямо сейчас, даже, если он «зашкварился» в этом коррупционном скандале. Думаю, Зеленский какое-то время останется президентом», - пояснил эксперт.
Ранее выяснилось, что Зеленский фигурирует в расследовании НАБУ в отношении его бизнес-партнера Тимура Миндича из-за коррупционной схемы в «Энергоатоме». После этого Зеленский и заявил о намерении перезапустить переговоры по окончанию российско-украинского конфликта.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский теряет остатки власти, руководство страны доживает последние дни. Заявлениями о возможных переговорах он пытается выбить передышку, чтобы отвлечь внимание от происходящего в стране и пополнить ВСУ новыми солдатами и оружием. Об этом НСН рассказал чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
«Самое главное для Украины и для ее союзников сегодня — получить передышку на фронте, потому что фронт начинает сыпаться со всех сторон. Сейчас будет всякая демагогия по поводу переговоров, заморозки конфликта по линии соприкосновения. Все это нужно Киеву, повторюсь, только для того, чтобы попытаться каким-то образом переключить внимание с краха власти и восстановить пополнение подразделений на передовой новыми солдатами и боеприпасами. Не исключаю также, что Зеленский не хочет возвращаться в Киев. Он может попытаться путешествовать сейчас из одной точки в другую, потому что ситуация для него действительно негативная, он теряет остатки власти», - отметил он.
По его словам, США пытаются «слить» Зеленского и договориться с Россией уже без него.
«Начался процесс “слива” Зеленского. Как быстро это будет, какие будут этапы, посмотрим. Я не верю ни в какой длительный и прочный мир с учетом российских условий, который мог бы быть достигнут с Зеленским. Мы открыты к урегулированию, президент Путин об этом много раз говорил, но наши условия понятны, они очень четко изложены. Зеленский на эти условия никогда не пойдет, пойдут ли Вашингтон и Европа — посмотрим. А для Зеленского это в любом случае конец, никаких перспектив у него нет», - добавил он.
На фоне громких обсуждений возможного мирного плана пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии каких-либо «новаций» относительно того, что было обговорено на саммите на Аляске.
