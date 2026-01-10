В Волгоградской области нефтебаза загорелась из-за атаки БПЛА

Нефтебаза загорелась из-за падения обломков БПЛА в Волгоградской области. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

Отмечается, что подразделения ПВО отражают атаку БПЛА на область.

«В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе», — указал Бочаров.

На месте инцидента работают пожарные, оперативные службы, сотрудники муниципального образования. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Курской области беспилотник ВСУ атаковал территорию частного дома в хуторе Фонов, начался пожар.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
