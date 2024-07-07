Протесты и непринятие Украины: Вашингтон приготовился к саммиту НАТО
Юбилейный саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В нем примут участие 32 страны-члены альянса и «приглашенные гости».
Пока НАТО пытается противостоять России, в США активисты противостоят присутствию альянса «во всем мире» и призывают его военных «выйти вон» из других стран. При этом, несмотря, например, на многократную помощь Украине и обещания Киеву долгожданного членства в альянсе, НАТО не спешит принимать его в свои ряды.
ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ НАТО
7 июля в Вашингтоне начались протесты в преддверии саммита НАТО. Об этом сообщило РИА Новости. Известно, что участники акций призывали к упразднению альянса и закрытию военных баз США по всему миру. Протестующие прибыли в большой зал пресвитерианской церкви, которая находится в центре Вашингтона.
«Даешь сопротивление НАТО! Остановите империализм США! Конец войне, поддерживаемой НАТО! Закройте базы США! Военные США — вон из Африки, Азии и Латинской Америки! НАТО - нет, миру - да!», - с такими лозунгами на митинге выступили гражданские активистские группы из разных штатов.
Они также призывали к прекращению военного сотрудничества США с Филиппинами на фоне недавнего отказа Манилы от американского предложения о помощи в проведении операций в Южно-Китайском море. К тому же митингующие выступили за прекращение поставок американского оружия Израилю.
«Главы 32 стран НАТО собираются в Вашингтоне, чтобы рассказать о войне, которую они собираются вести на протяжении следующих нескольких лет. А мы собираемся здесь, чтобы сказать им "нет"!», - заявила активистка и бывшая сотрудница Госдепартамента США Энн Райт.
Известно, что в воскресенье 7 июля в Вашингтоне пройдет еще одна акция протеста. Активисты собираются встретиться на площади Лафайет-сквер возле Белого дома, выразив протест против проведения саммита военного альянса.
«Сегодня в ответ на проведение 75-го юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне мы организовали встречный саммит с другими антивоенными и правозащитными организациями в рамках коалиции "No to NATO". Существование НАТО означает войну» - написали в своих соцсетях активистки антивоенного движение Code Pink.
САММИТ НАТО
Сам саммит НАТО состоится в Вашингтоне уже на следующей неделе с 9 по 11 июля. Однако в этом году мероприятие посетят не только представители 32-х стран-участниц альянса, но и другие «приглашенные гости».
Так, США пригласили на саммит, например, Армению, которая уже подтвердила свое участие, а также первых лиц государств-партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе из Австралии, Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи и ряда арабских стран: Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, ОАЭ и Туниса.
При этом премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отказался от участия в саммите. На юбилейном мероприятии альянса его заменит министр обороны страны Ричард Марлз.
«Его присутствие на саммите подчеркивает приверженность Австралии отстаиванию стратегических приоритетов региона и поддержанию глобального порядка, основанного на правилах», - говорится в материале издания Sydney Morning Herald.
По данным источника в правительстве Австралии, Альбанезе не смог подтвердить двустороннюю встречу с президентом США Джо Байденом в преддверии саммита, в связи с чем офис премьера рекомендовал политику не ехать на мероприятие.
Между тем, организаторы саммита опасаются, что присутствие на нем Израиля и представителей арабских стран может спровоцировать рост напряженности из-за разногласий сторон по ситуации в секторе Газа. Так, по мнению аналитиков, привлечением Тель-Авива и арабских «партнеров» США хотят представить себя как «сплачивающее звено» и продемонстрировать ценность союзных организаций.
УКРАИНУ НЕ ПРИМУТ
В то же время одним из важнейших вопросов юбилейного саммита является принятие Украины в ряды НАТО. Споры и предложения по этому поводу высказываются уже давно, однако альянс не спешит предоставлять Киеву свое членство.
Уже известно, что американский лидер и президент Украины Владимир Зеленский встретятся на саммите НАТО в Вашингтоне. По словам представителя администрации США высокого ранга, в ходе мероприятия Байден намерен организовать встречу с украинским политиком и еще около 20-ю американскими союзниками и партнерами, которые заключили двусторонние соглашения по безопасности с Украиной.
Более того, на предстоящем саммите НАТО будут оглашены договоренности альянса с Украиной о военной подготовке, логистике, техническом обеспечении и финансовой поддержке. Представитель Белого дома США также добавил, что соглашения включат в себя и обязательства по финансовой поддержке Киева.
Однако директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заверил, что на предстоящем саммите Украина не получит приглашения для членства в альянсе. По его словам, такая инициатива направлена на то, чтобы Киев был готов к полноправному членству в НАТО, как только у всех 32-х стран-членов альянса появится политическая воля для приглашения его в альянс.
Представитель Белого дома добавил, что для Киева будет создан «институциональный мост», который поможет укрепить Украине свои институциональные, военные и безопасностные структуры, которые необходимы для членства в альянсе. О неготовности принимать Украину в НАТО на грядущем саммите до этого также говорил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
Позже российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) в своем Telegram-канале рассказали, что от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко поговорили с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном. По их словам, в ходе беседы европейский политик признался, что Украину не примут в НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне.
«Кэмерон признался, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в июле: потому что США против, и Зеленскому даже не стоит спорить с этим решением», - говорится в публикации.
Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Украина никогда не станет частью Североатлантического альянса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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