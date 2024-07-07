Протесты и непринятие Украины: Вашингтон приготовился к саммиту НАТО

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ НАТО

7 июля в Вашингтоне начались протесты в преддверии саммита НАТО. Об этом сообщило РИА Новости. Известно, что участники акций призывали к упразднению альянса и закрытию военных баз США по всему миру. Протестующие прибыли в большой зал пресвитерианской церкви, которая находится в центре Вашингтона.

«Даешь сопротивление НАТО! Остановите империализм США! Конец войне, поддерживаемой НАТО! Закройте базы США! Военные США — вон из Африки, Азии и Латинской Америки! НАТО - нет, миру - да!», - с такими лозунгами на митинге выступили гражданские активистские группы из разных штатов.

Они также призывали к прекращению военного сотрудничества США с Филиппинами на фоне недавнего отказа Манилы от американского предложения о помощи в проведении операций в Южно-Китайском море. К тому же митингующие выступили за прекращение поставок американского оружия Израилю.