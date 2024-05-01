Зеленский: Украина вступит в НАТО после победы над Россией

По его словам, конфликт вокруг Украины произошел потому, что страна до сих пор не вошла в НАТО. Как считает глава государства, вступление в Альянс является политическим вопросом.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не успеет вступить в НАТО к саммиту 9-11 июля, но члены альянса продемонстрируют, что приближают ее к членству в организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

