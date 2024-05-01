Зеленский: Украина вступит в НАТО после победы над Россией

После победы над Россией Украина вступит в Североатлантический альянс, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

В США указали на невозможность членства Украины в НАТО в ближайшие годы

По его словам, конфликт вокруг Украины произошел потому, что страна до сих пор не вошла в НАТО. Как считает глава государства, вступление в Альянс является политическим вопросом.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не успеет вступить в НАТО к саммиту 9-11 июля, но члены альянса продемонстрируют, что приближают ее к членству в организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATO / скриншот с видео
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