Зеленский: Украина вступит в НАТО после победы над Россией
После победы над Россией Украина вступит в Североатлантический альянс, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
По его словам, конфликт вокруг Украины произошел потому, что страна до сих пор не вошла в НАТО. Как считает глава государства, вступление в Альянс является политическим вопросом.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не успеет вступить в НАТО к саммиту 9-11 июля, но члены альянса продемонстрируют, что приближают ее к членству в организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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