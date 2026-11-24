Шереметьево обслуживает рейсы по скорректированному расписанию из-за снегопада
Международный аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы отечественных и иностранных авиакомпаний на вылет и в обратном направлении по обновленному расписанию. Об этом пишет RT со ссылкой на представителей авиагавани.
Там объяснили, что службы продолжают интенсивную работу с привлечением сотен единиц спецтехники. Причина изменений связана с непогодой, в том числе снегопадом. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов заранее.
Ранее более 20 летевших в Москву самолетов отправили на запасные авиагавани. Такое решение приняли из-за ограничений по безопасности.
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