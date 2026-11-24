Там объяснили, что службы продолжают интенсивную работу с привлечением сотен единиц спецтехники. Причина изменений связана с непогодой, в том числе снегопадом. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов заранее.



Ранее более 20 летевших в Москву самолетов отправили на запасные авиагавани. Такое решение приняли из-за ограничений по безопасности.

