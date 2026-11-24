Адвокат уточнила, нужно ли согласие второго родителя на выезд ребенка за границу
Согласие второго родителя на выезд ребенка за границу требуется не во всех случаях. Если он путешествует с матерью или отцом, нотариальное разрешение от второго взрослого по общему правилу не нужно. Об этом «Газете.Ru» сообщила адвокат Юлия Мухина.
По статье 20 закона № 114-ФЗ несовершеннолетний может выехать за границу с одним из законных представителей без согласия другого, если от него не поступало официальное заявление о несогласии. Другое дело — путешествие без родителей: с бабушкой, тренером или в составе тургруппы.
В таком случае требуется нотариальное согласие одного из них или иного законного представителя.
Если кто-то категорически против поездки, он вправе подать официальное заявление о несогласии. Тогда без урегулирования спора выбраться не получится. Вопрос решается в суде, который исходит прежде всего из интересов ребенка.
Мухина добавила, что отсутствие необходимости получать согласие второго родителя для российской границы не значит, что документ не понадобится за рубежом. Некоторые страны устанавливают свои требования и могут запросить нотариально заверенное решение даже при поездке с матерью или отцом, в том числе при оформлении визы.
Ранее в Госдуме обосновали необходимость загранпаспорта для вывоза детей за рубеж.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Адвокат уточнила, нужно ли согласие второго родителя на выезд ребенка за границу
- Шереметьево обслуживает рейсы по скорректированному расписанию из-за снегопада
- Психолог объяснил, как бороться с раздражающими звуками
- Психолог назвал симптомы игровой зависимости от GTA VI
- Трамп проведет переговоры с генсеком НАТО Рютте во Флориде
- «Не ставим точку»: Как отмена концерта Jay Sean ударит по репутации Say Agency
- Социолог объяснила, почему пожилые смотрят телевизор больше молодежи
- Путин заявил о продолжении атак на российские НПЗ и анонсировал ответные меры
- Захарова иронично призвала Европу готовиться к новым расходам на Украину
- Лукашенко заявил о готовности приехать с Зеленским на переговоры к Путину