По статье 20 закона № 114-ФЗ несовершеннолетний может выехать за границу с одним из законных представителей без согласия другого, если от него не поступало официальное заявление о несогласии. Другое дело — путешествие без родителей: с бабушкой, тренером или в составе тургруппы.



В таком случае требуется нотариальное согласие одного из них или иного законного представителя.



Если кто-то категорически против поездки, он вправе подать официальное заявление о несогласии. Тогда без урегулирования спора выбраться не получится. Вопрос решается в суде, который исходит прежде всего из интересов ребенка.



Мухина добавила, что отсутствие необходимости получать согласие второго родителя для российской границы не значит, что документ не понадобится за рубежом. Некоторые страны устанавливают свои требования и могут запросить нотариально заверенное решение даже при поездке с матерью или отцом, в том числе при оформлении визы.



Ранее в Госдуме обосновали необходимость загранпаспорта для вывоза детей за рубеж.

