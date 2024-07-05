«Прекращение огня»: Приедет ли Орбан к Путину после Зеленского
Журналисты отправили Виктора Орбана в ураганную Москву, Кремль хранит молчание, в ЕС возмущаются, а Киев пытается отыграться на Такере Карлсоне.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, примеряющий на себя роль главного миротворца и посредника в российско-украинском конфликте, после визита в Киев может оказаться и в Москве.
Во всяком случае, именно так утверждают венгерские и британские СМИ. По их данным, уже в пятницу, 5 августа, Орбан встретится с президентом России Владимиром Путиным. При этом заочную гонку с венгерским политиком устроил американский журналист Такер Карлсон, заинтриговавший мир анонсом интервью с украинским лидером.
ПУТЕШЕСТВИЯ ОРБАНА: ОТ КИЕВА ДО МОСКВЫ
Первый за 10 лет визит Виктора Орбана в Киев состоялся 2 июля. Ряд СМИ называли его «внезапным», однако Венгрия получила председательство в Совете ЕС и это вполне потянуло на «формальный повод». Главным событием встречи Орбана с Владимиром Зеленским стало предложение венгра «подумать о прекращении огня».
«Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров», — говорил венгерский премьер.
Однако в Киеве подумали «отрицательно», и вот, спустя всего пару дней Орбан может встретиться и со второй стороной конфликта. Об этом сообщили 4 июля венгерские СМИ и журналист Саболч Паньи.
«Ожидается, что завтра Виктор Орбан отправится в Москву, через несколько дней после того, как он совершил неожиданный визит в Киев во вторник, рассказали мне независимо друг от друга многочисленные источники среди официальных лиц Западной, Центральной и Восточной Европы», — написал Пани в соцсети X.
При этом он отметил, что вместе с Орбаном в Москву приедет и «приятель Лаврова», глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Вскоре эту информацию подтвердила и британская Financial Times.
«Один венгерский и два европейских официальных лица подтвердили сообщения СМИ, что Орбан встретится с российским президентом в пятницу», - сообщило многоуважаемое издание.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию об Орбане, но рассказал, где будет в пятницу Путин.
«Мне вам нечего сказать. Завтра (5 июля – прим. НСН) у президента насыщенный рабочий график. Мы вас будем информировать по ходу», - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, президент РФ в этот день будет работать в Кремле.
На сайте Кремля пока нет никакой информации о визите венгров в Россию. Пока известно лишь то, что на Москву в пятницу надвигаются ураган и ливень. При этом «несуществующие планы» Орбана уже прокомментировал глава Евросовета Шарль Мишель.
«Никакие переговоры об Украине не могут проходить без Украины»,— написал Мишель в Х, пояснив, что у Венгрии нет полномочий вести от лица ЕС переговоры с Россией.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ И ПОДВИГ КАРЛСОНА
Президент России Владимир Путин 4 июля общался с коллегами на саммите ШОС в Астане, где ничего не говорил про Орбана, но говорил про то самое «прекращение огня» и тех самых «посредников».
«Просто сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем. Это первое. Второе. Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить своё положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооружённого конфликта», - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, Украина должна сделать «необратимые шаги».
«Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были бы приемлемыми для Российской Федерации. Поэтому прекращение огня без достижения этой договорённости невозможно», - констатировал президент РФ
Однако это было лишь окончание ответа на вопрос. Вначале Владимир Владимирович провел небольшой экскурс, напомнив, что Россию дважды обманули, когда наши военные стояли под Киевом и согласились на прекращение огня и отвод войск.
Отвечая на вопрос о возможном посреднике в урегулировании конфликта, Путин назвал маловероятной их основную роль.
«Мы всегда выступали за переговоры, вы это хорошо знаете, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным. Прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделён полномочиями подписывать окончательные документы. (…) Здесь принципиальным является вопрос не только компетентности этих посредников, но и их полномочий. Кто может дать полномочия посреднику такие, которые бы могли поставить окончательную точку и положить конец этому противостоянию? Я считаю, что это маловероятно», - пояснил президент.
Между визитами Орбана в Киев (реальным) и Москву (гипотетическим) на первые полосы СМИ попал американский журналист Такер Карлсон, прославившийся интервью с Путиным. Однофамилец сказочного персонажа Астрид Линдгрен анонсировал выход интервью с Зеленским, которого он «добивался в течение двух лет». Однако на фоне известий о возможном визите Орбана в Россию пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров опроверг эту информацию, попытавшись «отменить» доблестный подвиг Карлсона.
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