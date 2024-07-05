«Прекращение огня»: Приедет ли Орбан к Путину после Зеленского

ПУТЕШЕСТВИЯ ОРБАНА: ОТ КИЕВА ДО МОСКВЫ

Первый за 10 лет визит Виктора Орбана в Киев состоялся 2 июля. Ряд СМИ называли его «внезапным», однако Венгрия получила председательство в Совете ЕС и это вполне потянуло на «формальный повод». Главным событием встречи Орбана с Владимиром Зеленским стало предложение венгра «подумать о прекращении огня».

«Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров», — говорил венгерский премьер.

Однако в Киеве подумали «отрицательно», и вот, спустя всего пару дней Орбан может встретиться и со второй стороной конфликта. Об этом сообщили 4 июля венгерские СМИ и журналист Саболч Паньи.

«Ожидается, что завтра Виктор Орбан отправится в Москву, через несколько дней после того, как он совершил неожиданный визит в Киев во вторник, рассказали мне независимо друг от друга многочисленные источники среди официальных лиц Западной, Центральной и Восточной Европы», — написал Пани в соцсети X.

При этом он отметил, что вместе с Орбаном в Москву приедет и «приятель Лаврова», глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Вскоре эту информацию подтвердила и британская Financial Times.

«Один венгерский и два европейских официальных лица подтвердили сообщения СМИ, что Орбан встретится с российским президентом в пятницу», - сообщило многоуважаемое издание.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию об Орбане, но рассказал, где будет в пятницу Путин.

«Мне вам нечего сказать. Завтра (5 июля – прим. НСН) у президента насыщенный рабочий график. Мы вас будем информировать по ходу», - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, президент РФ в этот день будет работать в Кремле.

На сайте Кремля пока нет никакой информации о визите венгров в Россию. Пока известно лишь то, что на Москву в пятницу надвигаются ураган и ливень. При этом «несуществующие планы» Орбана уже прокомментировал глава Евросовета Шарль Мишель.

«Никакие переговоры об Украине не могут проходить без Украины»,— написал Мишель в Х, пояснив, что у Венгрии нет полномочий вести от лица ЕС переговоры с Россией.

