Кэмерон признался пранкерам, что Киев не пригласят в НАТО на ближайшем саммите
Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) поговорили с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном от имени экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом пранкеры сообщили в Telegram-канале.
«Кэмерон признался, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в июле: потому что США против, и [президенту Украины Владимиру] Зеленскому даже не стоит спорить с этим решением», — отмечается в сообщении.
Также британский министр назвал Соединенное Королевство «самым рьяным союзником» Киева, который не прекратит помогать украинской стороне. Вместе с тем политик признал, что в вопросе поддержки Украины многое зависит от США, которые «недостаточно вовлечены».
Кроме того, по словам Кэмерона, министр иностранных дел Казахстана поделился с ним, что «украинцы умирают за Казахстан, и это им на пользу». Глава МИД республики якобы согласился с позицией британского коллеги, что у России есть «большие планы»на север Казахстана.
В начале июня в Британии сообщили, что Кэмерон стал жертвой пранкеров. Политик какое-то время вел беседу с неизвестным, представившимся Петром Порошенко, и перестал отвечать, когда собеседник попросил его дать контакты других людей, напоминает «Свободная пресса».
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