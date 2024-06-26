«Кэмерон признался, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в июле: потому что США против, и [президенту Украины Владимиру] Зеленскому даже не стоит спорить с этим решением», — отмечается в сообщении.

Также британский министр назвал Соединенное Королевство «самым рьяным союзником» Киева, который не прекратит помогать украинской стороне. Вместе с тем политик признал, что в вопросе поддержки Украины многое зависит от США, которые «недостаточно вовлечены».

Кроме того, по словам Кэмерона, министр иностранных дел Казахстана поделился с ним, что «украинцы умирают за Казахстан, и это им на пользу». Глава МИД республики якобы согласился с позицией британского коллеги, что у России есть «большие планы»на север Казахстана.

В начале июня в Британии сообщили, что Кэмерон стал жертвой пранкеров. Политик какое-то время вел беседу с неизвестным, представившимся Петром Порошенко, и перестал отвечать, когда собеседник попросил его дать контакты других людей, напоминает «Свободная пресса».

