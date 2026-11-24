Бороться с мизофонией, то есть состоянием, при котором некоторые звуки вызывают раздражение, помогут снижение эмоционального уровня и здоровый образ жизни. Об этом НСН заявил психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Мизофония все чаще беспокоит россиян, сообщает SHOT. Отмечается, что резкий рост людей, которых раздражают повседневные шумы, наметился за последние несколько месяцев, а в зоне эмоционального риска находятся женщины в возрасте примерно 30 лет. Жавнеров объяснил, что мизофония свидетельствует о расшатанной нервной системе.

«Когда человека раздражают такие бытовые звуки, это говорит о том, что его нервная система уже расшатана. Здесь могут играть роль психологический (много негативных эмоций) и физический (недосып, переутомление, плохое питание и так далее) факторы. При расшатанной нервной системе у человека повышается уровень эмоциональности, и он уже не может спокойно воспринимать какие-то раздражители. Все, что раньше спокойно переживалось, теперь вызывает сильные эмоции», — сказал Жавнеров.