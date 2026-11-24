Психолог объяснил, как бороться с раздражающими звуками
То, что человека раздражают привычные звуки, свидетельствует о расшатанной нервной системе, при этом зачастую изолировать себя нельзя, сказал НСН Павел Жавнеров.
Бороться с мизофонией, то есть состоянием, при котором некоторые звуки вызывают раздражение, помогут снижение эмоционального уровня и здоровый образ жизни. Об этом НСН заявил психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
Мизофония все чаще беспокоит россиян, сообщает SHOT. Отмечается, что резкий рост людей, которых раздражают повседневные шумы, наметился за последние несколько месяцев, а в зоне эмоционального риска находятся женщины в возрасте примерно 30 лет. Жавнеров объяснил, что мизофония свидетельствует о расшатанной нервной системе.
«Когда человека раздражают такие бытовые звуки, это говорит о том, что его нервная система уже расшатана. Здесь могут играть роль психологический (много негативных эмоций) и физический (недосып, переутомление, плохое питание и так далее) факторы. При расшатанной нервной системе у человека повышается уровень эмоциональности, и он уже не может спокойно воспринимать какие-то раздражители. Все, что раньше спокойно переживалось, теперь вызывает сильные эмоции», — сказал Жавнеров.
Собеседник НСН также посоветовал, как бороться с мизофонией, если источник раздражающего звука приходится терпеть каждый день.
«Зачастую такие звуки связаны с обстоятельствами непреодолимой силы. Все, что человек может, — это улучшать свое самочувствие и образ жизни. Скажем, если увеличить время сна на час, многие раздражители перестанут быть такими сильными. Если стать более эмоционально спокойным, это позволит гораздо меньше реагировать на такие ситуации. Свой уровень эмоциональности нужно снижать за счет работы с восприятием. Надо разбирать такие эмоции, как злость, тревога, раздражение, обида. Когда их становится меньше, мы начинаем спокойно относиться к раздражителям. В свою очередь улучшение образа жизни включает в себя здоровый сон, аппетит, спорт, снижает утомляемость. Если человек начинает вести более здоровый образ жизни, то это приводит к снижению эмоциональности. Словом, если ситуацию нельзя изменить, нужно улучшить свое состояние до такой степени, чтобы даже эти негативные факторы не провоцировали отрицательных реакций», — добавил психолог.
Ранее россияне назвали шум моря самым приятным звуком, в то время как храп оказался самым неприятным раздражителем для ушей. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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