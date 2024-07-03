СМИ: Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране
3 июля 202406:01
Украину не хотят приглашать в Североатлантический альянс из-за коррупции в стране, сообщает Telegraph.
Как заявил чиновник американского Госдепа, позиция НАТО будет изложена в письменном виде в коммюнике, которое будет подписано на саммите в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
Альянс попросит украинские власти предпринять дополнительные шаги, прежде чем переговоры о вступлении сдвинутся с места.
Ранее президе5нт Украины Владимир Зеленский заявил, что критерии победы Украины — вступление в НАТО и ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru