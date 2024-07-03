СМИ: Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране

Как заявил чиновник американского Госдепа, позиция НАТО будет изложена в письменном виде в коммюнике, которое будет подписано на саммите в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Альянс попросит украинские власти предпринять дополнительные шаги, прежде чем переговоры о вступлении сдвинутся с места.

Ранее президе5нт Украины Владимир Зеленский заявил, что критерии победы Украины — вступление в НАТО и ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

