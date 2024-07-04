СМИ: Байден попытается проявить себя на саммите НАТО после дебатов с Трампом
Администрация США рассматривает предстоящий саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне в качестве возможности для президента Джо Байдена положительно проявить себя после провальных дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщает Semafor со ссылкой на источники.
Мероприятие будет проходить с 9 по 11 июля. На этот раз к Байдену будет приковано пристальное внимание, в том числе и военных союзников США, которые учли его провал на дебатах и теперь ожидают возвращение Дональда Трампа к власти.
Ранее в Белом доме объяснили неудачные дебаты действующего президента США Джо Байдена простудой и джетлагом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru