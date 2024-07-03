«Венгерский миротворец»: Орбан попытался склонить Зеленского к прекращению огня

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ: «ЗА ПРЕДЕЛЫ ВОЗМОЖНОГО»

Лидеры Венгрии и Сербии входят в число немногочисленных европейских политиков, пытающихся сдержать антироссийскую и проукраинскую политику Европы. В этом контексте первый за 10 лет визит Виктора Орбана в Киев в России восприняли с интересом и оптимизмом.

Формальным поводом для состоявшегося 2 июля визита Орбана на Украину стало начавшееся накануне председательство Венгрии в Совете ЕС. Формальной «острой темой» была ситуация с правами 150-тысячного венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье, отмечает Financial Times. При этом, по мнению критиков Орбана, на которых указывает The Guardian, Орбан поехал в Киев для продвижения российской позиции по конфликту на Украине.

«Я думаю, самый важный вопрос для Европы в течение последующих шести месяцев венгерского председательства - вопрос войны и мира между Россией и Украиной», - сказал Орбан на встрече с Зеленским.

Ну а после этого последовало самое громкое заявление, которое до сих пор обсуждают и в России, и на Украине, и в Европе.

«Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров», — сказал венгерский премьер.

Зеленский публично проигнорировал это предложение Орбана, однако ответ все же был. Венгерский премьер не стал сразу раскрывать его содержание, но поблагодарил собеседника за «откровенное мнение по этому вопросу».

Позже Орбан пояснил изданию Die Weltwoche, что Зеленскому «не очень понравилось» это предложение из-за «неудачного опыта».

«В прошлом (у Зеленского – прим. НСН) был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине. Поэтому он понял мою позицию, он объяснил свои пределы возможного, и мы посмотрим, как нам это продолжить», — отметил Орбан.

В Киеве «услышали» Орбана, но указали ему на «саммит мира».

«Президент Украины выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию, которая является четкой, понятной и известной. Украина действительно хочет мира, и у нас есть для этого инструмент — провели первый саммит мира и готовимся ко второму», — сообщили по итогам встречи в аппарате Зеленского.

Со своей стороны, заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква сказал, что Украина отвергла прекращение Орбана о прекращении огня, поскольку «такие процессы не могут рассматриваться в отрыве» от украинского проекта мирного плана, предполагающего урегулирование конфликта в рамках «мирных саммитов».