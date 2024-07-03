«Венгерский миротворец»: Орбан попытался склонить Зеленского к прекращению огня
Вопрос «войны и мира» станет самым важным для Европы на ближайшие полгода, пообещал Орбан, Зеленскому не понравилась идея прекратить огонь, а в Москве назвали венгра новым посредником в конфликте.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может стать новым посредником и миротворцем в российско-украинском конфликте. Таким стало резюме российских политиков по итогам первого с начала спецоперации визита Орбана в Киев.
Венгерский премьер поднял на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским тему прекращения огня, и пусть реакция Киева оказалась отрицательной, в Москве сочли это хорошим знаком.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ: «ЗА ПРЕДЕЛЫ ВОЗМОЖНОГО»
Лидеры Венгрии и Сербии входят в число немногочисленных европейских политиков, пытающихся сдержать антироссийскую и проукраинскую политику Европы. В этом контексте первый за 10 лет визит Виктора Орбана в Киев в России восприняли с интересом и оптимизмом.
Формальным поводом для состоявшегося 2 июля визита Орбана на Украину стало начавшееся накануне председательство Венгрии в Совете ЕС. Формальной «острой темой» была ситуация с правами 150-тысячного венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье, отмечает Financial Times. При этом, по мнению критиков Орбана, на которых указывает The Guardian, Орбан поехал в Киев для продвижения российской позиции по конфликту на Украине.
«Я думаю, самый важный вопрос для Европы в течение последующих шести месяцев венгерского председательства - вопрос войны и мира между Россией и Украиной», - сказал Орбан на встрече с Зеленским.
Ну а после этого последовало самое громкое заявление, которое до сих пор обсуждают и в России, и на Украине, и в Европе.
«Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров», — сказал венгерский премьер.
Зеленский публично проигнорировал это предложение Орбана, однако ответ все же был. Венгерский премьер не стал сразу раскрывать его содержание, но поблагодарил собеседника за «откровенное мнение по этому вопросу».
Позже Орбан пояснил изданию Die Weltwoche, что Зеленскому «не очень понравилось» это предложение из-за «неудачного опыта».
«В прошлом (у Зеленского – прим. НСН) был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине. Поэтому он понял мою позицию, он объяснил свои пределы возможного, и мы посмотрим, как нам это продолжить», — отметил Орбан.
В Киеве «услышали» Орбана, но указали ему на «саммит мира».
«Президент Украины выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию, которая является четкой, понятной и известной. Украина действительно хочет мира, и у нас есть для этого инструмент — провели первый саммит мира и готовимся ко второму», — сообщили по итогам встречи в аппарате Зеленского.
Со своей стороны, заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква сказал, что Украина отвергла прекращение Орбана о прекращении огня, поскольку «такие процессы не могут рассматриваться в отрыве» от украинского проекта мирного плана, предполагающего урегулирование конфликта в рамках «мирных саммитов».
МИРОТВОРЕЦ И «ИСКАЖЕННОЕ СОЗНАНИЕ»
По итогам визита Орбана в Киев в Москве назвали его «здравомыслящим политиком». А сенатор Владимир Джабаров и вовсе увидел в венгерском премьере возможного нового посредника между Россией и Украиной.
«Орбан один из немногих здравомыслящих политиков Европы. (...) Нельзя исключить того, что Венгрия, как страна, занимающая взвешенную позицию, как в отношении России, так и в отношении Украины, может стать страной посредником между Киевом и Москвой. Именно о переговорах с Россией через посредников недавно заявлял Зеленский. Так это или нет, мы скоро узнаем», - написал Владимир Михайлович в Telegram.
Другой сенатор, Алексей Пушков указал в этой связи на «искаженное сознание» Зеленского.
«Зеленскому не нравятся предложения Орбана. Так ему ничего не нравится, кроме неосуществимого приема в НАТО и еще не менее неосуществимых планов выйти на границы 1991 года. И то, и другое находится в зоне геополитического морока - искаженного сознания, порождающего ложные цели и застилающего способность реалистического восприятия хода событий и реализуемых опций», - диагностировал около двух часов ночи Алексей Константинович.
Со своей стороны, депутат Госдумы Михаил Шеремет высказал мнение, что Орбан только потерял время, съездив в Киев.
«Орбан сегодня выступает в качестве миротворца и стремится принести мир на европейский континент, но своей поездкой в Киев он просто понапрасну и бессмысленно потерял свое время. Реакция киевского режима ожидаема. Орбану надо было с этим предложением ехать не в Киев, а Вашингтон, настоящий агрессор сидит именно там»,- сказал он РИА Новости.
На фоне мирных инициатив Орбана в ночь на 3 июля Новороссийску пришлось отбивать атаку безэкипажных украинских катеров, а глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал выделение Киеву в 2024 году одного из крупнейших пакетов военной помощи на сумму $2,3 млрд.
В России в качестве условий для начала мирных переговоров называли отказ Киева от претензий на Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области и вывод оттуда войск. При этом в Киеве настаивают на возвращении этих территорий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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