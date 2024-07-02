СМИ: Премьер Австралии не посетит саммит НАТО в Вашингтоне
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе не посетит саммит НАТО в Вашингтоне, его заменит министр обороны Ричард Марлз. Об этом пишет Sydney Morning Herald.
Как ожидалось, Альбанезе встретится с представителями Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии на саммите, посвященном 75-летию Североатлантического альянса. Однако офис Марлза опубликовал заявление, в котором отмечается, что мероприятие посетит именно министр обороны. Его присутствие «подчеркивает приверженность Австралии отстаиванию стратегических приоритетов региона и поддержанию глобального порядка, основанного на правилах».
По данным источника в австралийском правительстве Австралии, Альбанезе не смог подтвердить двустороннюю встречу с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом перед саммитом НАТО. Собеседник газеты указал, что из-за этого офис премьера рекомендовал политику не ехать на мероприятие.
Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет 9-11 июля, участие в нем примут 30 стран-партнеров, пишет Ura.ru.
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