Трамп проведет переговоры с генсеком НАТО Рютте во Флориде
Президент США Дональд Трамп встретится с генсеком НАТО Марком Рютте в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает РИА Новости. Визит Рютте в
США продлится со вторника по среду, он также пересечется с высокопоставленными представителями американской администрации.
По расписанию, встреча с Трампом назначена на 16:00 среды по местному времени (00:00 четверга по московскому). Предварительно, она продлится около часа. В 17:00 у главы Белого дома запланировано совещание по политическим вопросам.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Рютте посоветовал американскому политику «держать голову выше» после промежуточных выборов.
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