Психолог назвал симптомы игровой зависимости от GTA VI
Психолог Дмитрий Деулин рассказал «Газете.Ru», что гейминговое расстройство и компьютерная зависимость — реальные диагнозы, их критерии перечислены в DSM-V.
Речь идет о навязчивых мыслях об игре, тревоге или агрессии при завершении, росте толерантности, утрате контроля, потере отношений и интересов, эскапизме и обмане. Если фиксируются пять и более симптомов в течение года, то уже можно говорить о диагнозе.
Распространенность таких расстройств в мире оценивают в 2-6% среди молодежи. В выборке от 6 до 18 лет на 2026 год показатель составил 10%, у мужчин он примерно в 2,5 раза выше, чем у женщин. Из-за нехватки диагностики реальная картина может быть серьезнее статистики.
Деулин уточнил, что разработчики могут быть заинтересованы в распространении зависимости. Видеоигры связывают с повышенной агрессией у несовершеннолетних, а чрезмерное экранное время — с тревожностью и нарушениями сна. Особенно уязвимы дети и подростки.
Отдельную угрозу психолог видит в сетевых играх, через которые ребят могут вовлекать в деструктивную деятельность. Он предложил создать комиссию по регулированию профильного рынка.
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