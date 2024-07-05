Столтенберг понадеялся на вступление Украины в НАТО к 2034 году

«Я очень надеюсь, что Украина будет союзником [к этому времени], и я занимался этим во время работы в НАТО», — указал Столтенберг.

По словам генсека, на членство в Североатлантическом альянсе претендуют и другие страны, однако Столтенберг не стал говорить о перспективах их вступления в блок.

Между тем офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что альянс дает Украине несбыточные обещания о присоединении к организации. По словам эксперта, Киев «не подходит ни по одному критерию для принятия новых членов», пишет «Свободная пресса».

