Столтенберг понадеялся на вступление Украины в НАТО к 2034 году
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Украина вступит в альянс к 2034 году. Об этом он заявил в интервью агентству DPA.
«Я очень надеюсь, что Украина будет союзником [к этому времени], и я занимался этим во время работы в НАТО», — указал Столтенберг.
По словам генсека, на членство в Североатлантическом альянсе претендуют и другие страны, однако Столтенберг не стал говорить о перспективах их вступления в блок.
Между тем офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что альянс дает Украине несбыточные обещания о присоединении к организации. По словам эксперта, Киев «не подходит ни по одному критерию для принятия новых членов», пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru